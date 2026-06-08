ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೆಗೆಯಲು ಈ ಮೂರು ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ

<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಟೀಲ್, ಗಾಜು ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೇ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲು ತುಂಬಾ ಬಲವಾದ ಅಂಟನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪೇಪರ್ ಹೊರಬರುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಃ ಜಿಗುಟಾದ ಭಾಗವು ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. </p><p>ಆಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಆ ಜಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊಳಕಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ, ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.</p><p>1. ಉಕ್ಕು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಶಾಖವನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಶಾಖವು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅಂಟು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ 20 ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಪಾತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಮೇಲೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.</p><p>ಆಗ ಬಟ್ಟೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಳೆಯಿರಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ, ನೀವು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.</p><p>2. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರೀ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟು ಉಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಬಳಸಿ ಉಜ್ಜಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ. ಆಗ ಅಂಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>3. ಇನ್ನು, ಗಾಜು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇರುವ ಭಾಗವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ವಿನೆಗರ್ನ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳು ಅಂಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>