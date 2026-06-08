ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೆಗೆಯಲು ಈ ಮೂರು ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:54 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:54 IST
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ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೆಗೆಯಲು ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಗುಟಾದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಲೆಯಾಗದಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿ
1
ಶಾಖದ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೆಗೆಯುವುದು
ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಂಟು ಸಡಿಲಗೊಂಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
2
ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ
ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಂಟನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್‌ನಿಂದ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
3
ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ಬಳಕೆ
ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಗುಟಾದ ಭಾಗವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು. ಕಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು.
4
ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸುವ ಸರಳ ತಂತ್ರ
ಗಾಜು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿ 5 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿದರೆ ಅಂಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಟಸ್ಥಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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