ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
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ಜೀನ್ಸ್‌ ಈ ರೀತಿ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ...

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 11:39 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 11:39 IST
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ClothesColourJeansWashing Powderwashing machine

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