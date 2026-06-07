ಜೀನ್ಸ್‌ ಈ ರೀತಿ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ...

<p>ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತೊಟ್ಟ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಣ್ಣ ಮಾಸದಂತೆ ಒಗೆಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕೆಲವೇ ವಾಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀನ್ಸ್ ಹಳೆಯದರಂತೆ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಬಿಡದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.</p><p>ಜೀನ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಮಾಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಶಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್</p><p><strong>1. ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನ ಜಾದೂ</strong></p><p>ಹೊಸ ಜೀನ್ಸ್ ಕೊಂಡಾಗ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಒಗೆಯುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ತಣ್ಣೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಉಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ನೂಲಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>2. ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಒಗೆಯಿರಿ</strong> </p><p>ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಯಮ. ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಗೆಯುವ ಮುನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿರುವು ಮುರುವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನೇರ ಘರ್ಷಣೆ ಜೀನ್ಸ್ನ ಹೊರಭಾಗದ ಮೇಲಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.</p><p><strong>3. ತಣ್ಣೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ</strong></p><p>ಬಿಸಿನೀರು ಬಟ್ಟೆಯ ನೂಲುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಬೇಗನೆ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀನ್ಸ್ ಒಗೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಬಳಸಿ.</p><p><strong>4. ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ</strong></p><p>ವಾಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ವಿನೆಗರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀನ್ಸ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಮೃದುವಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿನೆಗರ್ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ವಾಸನೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>5. ಮೃದುವಾದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ</strong></p><p>ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುವ ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಚ್ ಅಂಶವಿರುವ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸುವುದು ಜೀನ್ಸ್ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಜೀನ್ಸ್ ಒಣಗಿಸುವಾಗ ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳು</strong></p><p>ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ: ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ. ಸೂರ್ಯನ ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮಬ್ಬಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.</p><p>ಡ್ರೈಯರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ: ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನ ಡ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖವಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಜೀನ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p> ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಧರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ 4 ರಿಂದ 5 ಬಾರಿ ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಒಗೆದರೆ ಸಾಕು. ಕೇವಲ ಬೆವರು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವಾಸನೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊಸದರಂತೆಯೇ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>