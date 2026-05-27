ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮುಗ್ಗಲು ವಾಸನೆ ತಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ

ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಎದುರಾಗುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವೆಂದರೆ ತೊಳೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದು. ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಣಗುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಮಳೆಗಾಲದ ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಮಳೆಗೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಒಣಗದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮುಗ್ಗಲು ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಲು ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು

ತೊಳೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹರಡಬಾರದು
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಾಂಶ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಗ್ಗಲು ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿ ನೀರು ಇಳಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕು.

ಗಾಳಿ ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಡಬೇಕು
ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿ ಇಡಿ.

ಕರ್ಪೂರ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಗುಳಿಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ
ಒಣಗಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿ ಇಡುವಾಗ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಗುಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕರ್ಪೂರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಮುಗ್ಗಲು ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಒಳಗೆ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಬಿಡಿ

ಬಟ್ಟೆ ಮಡಿಚಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಒಳಗಿನ ಬಟ್ಟೆ ಮುಗ್ಗಲು ವಾಸನೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ.