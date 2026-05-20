ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಅದರಂತೆ ಅವುಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಡೆಂಗಿ, ಮಲೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ</p><p>ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸೊಳ್ಳೆ <strong> </strong>ಪದರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೀ–ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ತೋಳಿನ ಅಂಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು. ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲಂತೂ ಮೈ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.</p>.<p>ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಿಟಕಿ ಹಾಗೂ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಪದರವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮ.</p>.<p>ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಡಿಡಿಟಿ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಮರಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾಟ್ಗಳು, ಮಡಿಕೆಗಳು ಹೀಗೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳೊಳಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರಿ.</p>.<p>ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಸುವ ಗಾಳಿಯ ಎದುರು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹಾರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.