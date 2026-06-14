<p>ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ</p><p><strong>ಮಿಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್:</strong> ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ.</p><p><strong>ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬರ್ನರ್:</strong> ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಯ ಬರ್ನರ್ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡು ಅಥವಾ ಕಸ ಕೂತಿದ್ದರೆ, ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು.</p><p><strong>ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಜರಡಿ:</strong> ಚಹಾ ಜರಡಿ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳ ಸಣ್ಣ ಜಾಲರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹಳೆಯ ಬ್ರಷ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.</p><p><strong>ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೂಲೆಗಳು:</strong> ಕಿರಿದಾದ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿರುವ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ಗಳ ಮುಚ್ಚಳದ ಒಳಗಿನ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.</p><p><strong>ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದ ಗ್ಯಾಪ್:</strong> ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಕಿರಿದಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ಪಾಚಿ ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ.</p><p><strong>ನಲ್ಲಿಗಳು :</strong> ನಲ್ಲಿಗಳ ತಿರುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುವ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಅಥವಾ ಕರೆಯನ್ನು ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು.</p><p><strong>ಬಾಚಣಿಗೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ:</strong> ತಲೆ ಬಾಚುವ ಬಾಚಣಿಗೆಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಬೇಗನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಉಗುರುಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ:</strong> ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲಿನ ಉಗುರುಗಳ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಬ್ರಷ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.</p><p><strong>ಕೂದಲಿಗೆ ಡೈ ಹಚ್ಚಲು:</strong> ತಲೆಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹಚ್ಚಲು ಹಳೆಯ ಬ್ರಷ್ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್:</strong> ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೂಳನ್ನು ಒಣ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಬಹುದು.</p><p><strong>ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್:</strong> ಮೊಬೈಲ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುವ ಧೂಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.</p><p><strong>ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ:</strong> ಶೂಗಳ ಸೋಲ್ (ಅಡಿಭಾಗ) ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ವಾಹನಗಳ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳು:</strong> ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ನ ಚೈನ್, ನಟ್-ಬೋಲ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಂದಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು.</p><p><strong>ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್:</strong> ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ಬಳಸಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗೆ 'ಸ್ಪ್ರೇ ಎಫೆಕ್ಟ್' ನೀಡಲು ಹಳೆಯ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.</p><p><strong>ಗಮನಿಸಿ:</strong> ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅಥವಾ ಡೆಟಾಲ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>