ಕುಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸಡಿಲವಾಗಿ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆಯೇ? : ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಲಹೆಗಳು

ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸಬೆಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸಡಿಲವಾದಾಗ ಹಬೆಯು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಶಲ್ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು. </p><ul><li><p>ಅಡುಗೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ತೆಗೆದು 10-15 ನಿಮಿಷ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ವಿಶಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳದ ಮಧ್ಯದ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ವಿಶಲ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.</p></li><li><p>ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ವಿಶಲ್ ಬರಲು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅದು ಮೃದುವಾಗಿ ಇದಿಯಾ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p></li><li><p>ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.</p></li><li><p>ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಡಿಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು.</p></li></ul>