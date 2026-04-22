ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ. ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಅಚ್ಚಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟರೂ ಜೀರುಂಡೆಗಳು (ಕಪ್ಪು ಮೂತಿಯ ಹುಳಗಳು) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹುಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊರೆದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹುಳಗಳು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬದಲು ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಹುಳುಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು

ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಲವು ಔಷಧಿಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕಹಿಗುಣ ಕೆಲ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ಅಕ್ಕಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಡಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಚೀಲಕ್ಕೆ 4 ರಿಂದ 5 ಎಲೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹುಳುಗಳು ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರದ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಟು ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 5 ಒಣ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಹುಳುಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ

ಲವಂಗದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆಯ ವಾಸನೆಗೂ ಕೀಟಗಳು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸುವ ಮೊದಲಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಣಗಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ತೇವ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಇಡಿ. ಡಬ್ಬಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಬೇಕು.

ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೇವದ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಗಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾತ್ರೆ ಇರಿಸಿ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮೂತಿಯ ಹುಳು ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಳ್ಳಗೆ ಹರಡಿ. ಅವುಗಳು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಇಡಬೇಕು.

ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿರುಂಡೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಹಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅದರೆ ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.