ಬುಧವಾರ, 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 7:32 IST
Last Updated : 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 7:32 IST
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1
ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳ ಬಳಕೆ
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಕಹಿಗುಣವು ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
2
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಪರಿಣಾಮ
ಅಕ್ಕಿಯ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ 5 ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಗಾಟು ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
3
ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ
ಲವಂಗದ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಪಲಾವ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಸನೆಗೆ ಹುಳುಗಳು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
4
ಶೇಖರಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ತೇವಾಂಶ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು.
5
ಅಕ್ಕಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ತೇವದ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ಮತ್ತು ಹುಳುಗಳಾದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
4 ರಿಂದ 5
ಒಣಗಿಸಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ
5
ಅಕ್ಕಿಯ ಡಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
