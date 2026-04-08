ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವರೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆಹಾರವನ್ನುತಂಪಾಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ತಂಪಾಗಲು ಸಿಎಫ್ಸಿ ಎಂಬ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸ್ಫೋಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಹೃದಯಭಾಗದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮೋಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಧೂಳು ಇರದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಮತ್ತುಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಾಟಲಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊಡೆಯವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಜಾಗವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬುವುದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅತಿಯಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದರಿಂದ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಶಾಖ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜತೆಗೆ ಹಾಗಾಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಡುವೆ ತುಸು ಜಾಗವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಸ್ಟವ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸುಮಾರು 3°C ನಿಂದ 5°C ಗೆ ಇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.