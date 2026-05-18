ಟೈಲ್ಸ್‌ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ತೆಗೆಯಲು ಇವು ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

ಟೈಲ್ಸ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಅದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಜಾರಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಕಠಿಣ ಕಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು.</p><p><strong>ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು</strong></p><p><strong>ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಬಳಕೆ:</strong> ನೆಲದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ಅದು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p><strong>ಟವೆಲ್ ಬಳಕೆ: </strong>ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಟವೆಲ್ನಿಂದ ನೆಲವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒರೆಸಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ಎಣ್ಣೆಯೂ ನೆಲದ ಸುತ್ತ ಹರಡಬಹುದು. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಟವೆಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಡ್ಡು ತೆಗೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಮರಳು ಅಥವಾ ಮರದ ಪುಡಿ</strong> (ಮರದ ಹೊಟ್ಟು): ಮರಳು ಅಥವಾ ಮರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಎಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಜಿಡ್ಡಿನಾಂಶ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಅಡುಗೆ ಸೋಡ:</strong> ಎಣ್ಣೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡ ಹಾಕಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ಜಿಡ್ಡಿನಾಂಶ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.