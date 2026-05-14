ಗುರುವಾರ, 14 ಮೇ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homemiscellaneoushome decor

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಮೇ 2026, 10:32 IST
Last Updated : 14 ಮೇ 2026, 10:32 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Introduction
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಹಿತಕರ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿ
1
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
2
ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯ ಬಳಕೆ
ತಾಜಾ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
3
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದ ಶಕ್ತಿ
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇಡುವುದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
4
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆ
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ.
5
ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೀರು
ಗುಲಾಬಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂದುಗಳನ್ನು ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಒರೆಸುವುದರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
1

ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ

ಎಐ ಚಿತ್ರ

ಎಐ ಚಿತ್ರ

2

ಕಾಫಿ ಪುಡಿ

<div class="paragraphs"><p>ಎಐ ಚಿತ್ರ</p></div>

ಎಐ ಚಿತ್ರ

3

ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ

<div class="paragraphs"><p>ಎಐ ಚಿತ್ರ</p></div>

ಎಐ ಚಿತ್ರ

4

ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು

<div class="paragraphs"><p>ಎಐ ಚಿತ್ರ</p></div>

ಎಐ ಚಿತ್ರ

5

ಗುಲಾಬಿ ನೀರು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ನೀರು

<div class="paragraphs"><p>ಎಐ ಚಿತ್ರ</p></div>

ಎಐ ಚಿತ್ರ

CleanHomeHome Appliancessolar refrigerator
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT