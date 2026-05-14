ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ತರಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೆಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡಲು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲ ವೇಳೆ ಅವು ಚೆಲ್ಲಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.</p>.<p>ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಗಂಧದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಳಸದ ತಾಜಾ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. </p>.<p>ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ. ಅದನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.</p>.<p>ನಿಂಬೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿಂಬೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ನಂತರ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಬೇರೆ–ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಒಳುಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ನೀರನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಸಂದುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.