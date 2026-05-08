ಸಿಮೆಂಟ್‌ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ..

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೆಲ ಕಲೆ ಆಗುವುದು ಸಹಜ. ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅನೇಕರು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಸಿಮೆಂಟ್ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳು

ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್
ಸ್ಪಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅರ್ಧ ಬಕೆಟ್ ನೀರಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೇರಿಸಿ ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಮೃದು ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ನಾರಿನಿಂದ ಉಜ್ಜಿವುದರಿಂದ ಕಲೆ ಹೋಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ. 

ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ
ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಅದ್ದಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಅದು ಕಠಿಣ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ ಕೂಡಲೇ ನೀರಿನಿಂದ ನೆಲ ಒರೆಸುವುದರಿಂದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ 

ಸಿಮೆಂಟ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ ಅಥವಾ ಸುಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಬಹದು..

ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೆಲದ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.