ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗಿನ ಜಿಡ್ಡಿನಾಂಶ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ..

ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಜಿಡ್ಡು ಹಾಗೂ ಕಲೆಗಳು ಉಳಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು.</p><p><strong>ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಳಕೆ</strong></p><p>ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ಜಿಡ್ಡು ಹಾಗೆ ಉಳಿದರೆ, ಸ್ವವ್ ಹಚ್ಚಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಿಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕದೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾತ್ರೆ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ 1–2 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆಲ್ಲಾಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದ ಪಾತ್ರೆಯ ತುಂಬಾ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರೊಳಗೆ ಜಿಡ್ಡಿನಾಂಶ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು</strong></p><p>ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಅರ್ಧ ಹೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಕು. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಬೂದಿ, ಮಸಿ(ಇದ್ದಿಲು), ಮರುಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು, ಒಣ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು</strong></p><p>ಬೂದಿ, ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು. ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ವಿಧಾನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಒಣ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದಲೂ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು