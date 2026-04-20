ಸುಲಭವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆ

ಮನೆಯ ಶುಚಿತ್ವ ಸುಖದ ಮೂಲ. ಮನೆಯ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ಗೃಹಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು

ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು

ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಿ.

ವಿನೆಗರ್ ಬಳಕೆ

ನಂತರ ಪೊರಕೆಯಿಂದ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಜೇಡದ ಬಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಶೌಚಾಲಯದ ಕಮೋಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ ಇದು ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನೆಲದ ಬಿರುಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ

ಟೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ 1ರಿಂದ 2 ಚಮಚ ಹಾಕಿ,10 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಬ್ರೆಶ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೀಮೆಂಟ್ ನೆಲವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಬಳಕೆ
ಬಳಸಿದ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಇದು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.