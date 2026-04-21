ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಸಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ದುಬಾರಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಮುನ್ನ ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ನಾಯಿಯ ವಯಸ್ಸು, ತೂಕ ಹಾಗೂ ಅದರ ತಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಬಹುದು.

ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಬೇಕು. ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.

ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕನಿಷ್ಠ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ನಾಯಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಿಸುರು ಹಾಗೂ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಿಯ ಕೂದಲನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಬಾಚಬೇಕು.

ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಟವಾಡಲೆಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಾಯಿ ಸದಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಆಗಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ರೇಬಿಸ್ ಲಸಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಜಂತುಹುಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ನಾಯಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಪಶು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಆಗಾಗ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ನಾಯಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿರಿ. ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆದಷ್ಟು, ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸರಪಳಿ ಹಾಕಿ ಬಂಧಿಸಬೇಡಿ. ಅವು ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತೆ ಬಿಡಿ. ಇದು ಅವುಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.