ಮಳೆಯ ರಾಗ... ಮಣ್ಣಿನ ಸೋಗು: ಧರೆಯ ಮೈಗೆ ಜೀವತುಂಬುವ ವರುಣನ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳ ಕವಾಯತು ಶುರುವಾದಾಗಲೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಚಲನ. ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದ ಇಳೆಗೆ ಇದು ತಂಪಾಗುವ ಹೊತ್ತು. ದೂರದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನ ತೆರೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಮಣ್ಣಿನ ಒಡಲಿಂದ ಏಳುವ ಆ 'ಪರಿಮಳ' ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ್ದು. ಹೌದು, ಮಳೆಯೆಂದರೆ ಕೇವಲ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾವ್ಯ.</p><p><strong>ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಧುರ ರಾಗ</strong></p><p>ಮಳೆಯ ಆಗಮನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ತಬಲ ಬಾರಿಸಿದಂತೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಮಂಪರಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಿತವಾದ ಅನುಭವ. ಹೊರಗೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದರೆ, ಧೂಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದ ಎಲೆಗಳು ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಹಸಿರು ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದಂತಿರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಕಾಗದದ ದೋಣಿ</strong></p><p>ಮಳೆಯೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಬ್ಬವೋ ಹಬ್ಬ. ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವುದು, ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಮನೆಯವರ ಬೈಗುಳವನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಬಾಲ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು. ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಗದದ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಮುಳುಗಿದಾಗ ವ್ಯಥೆ ಪಡುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಜಯಘೋಷ ಹಾಕುವ ಆ ದಿನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳು. ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳೆಯನ್ನೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು.</p><p><strong>ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗಿನ ಲೋಕ</strong></p><p>ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಬೆಯಾಡುವ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾದ ಪುಸ್ತಕ. ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತು ಹೊರಗೆ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದು ಅಪ್ರತಿಮ ಸುಖ. ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕರಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕಗಳೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಅನನ್ಯ.</p><p><strong>ರೈತನ ಪಾಲಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ</strong></p><p>ಮಳೆಯು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಬದುಕಿನ ಆಧಾರವೂ ಹೌದು. ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳಾದ ರೈತರಿಗೆ ಮಳೆಯೇ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆಕಾಶದತ್ತ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟು ಕುಳಿತಿರುವ ರೈತನಿಗೆ ವರುಣನ ಸಿಂಚನವಾದಾಗ ಸಿಗುವ ತೃಪ್ತಿ ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲಾಗದ್ದು. ಬೆಳೆಗಳು ನಳನಳಿಸಿ, ನಾಡು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಲು ಮಳೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ವರುಣ ಕೃಪೆ ತೋರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರೈತನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ.</p><p><strong>ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸೌಂದರ್ಯ</strong></p><p>ಮಳೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್, ಜಾರುವ ರಸ್ತೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗುವ ಭೀತಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಳೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ. ಆದರೂ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳನ್ನು ಮರೆಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮಳೆಯ ಆ ತಂಪು ಗಾಳಿಗಿದೆ. ಹನಿಯೊಡೆದ ಮಳೆ ನೆಲದ ದಾಹ ತೀರಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲವೂ ಗೌಣವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಮಳೆ ಕೇವಲ ಹನಿಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅನುಭೂತಿ</strong></p><p>ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಮಳೆ ಎಂಬುದು ಬರಿ ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮಪತ್ರ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರೆತುಹೋದ ನಮ್ಮದೇ ಆದ 'ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ'ಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಈ ಮಳೆಗಿದೆ. ಬದುಕಿನ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೆಂದರೆ, ವರುಣನ ಈ ಲಹರಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಮರೆತುಹೋಗಿದ್ದೇವೆ.</p><p>ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ನಿಮಿಷ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮಳೆಹನಿಗಳಿಗೆ ಕೈಯೊಡ್ಡಿ ನೋಡಿ. ಆ ತಂಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ನಿಮ್ಮ ಆಯಾಸವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೊಳೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಮಳೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಬದುಕಿನ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಳೆ ಕೇವಲ ನೆಲವನ್ನು ತೇವ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬತ್ತಿಹೋದ ಜೀವವನ್ನೇ ತಣಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>(ಲೇಖಕಿ: ನಲ್ಯಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಪ್ರಥಮ ಬಿಎ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾಲೇಜು-ಸ್ವಾಯತ್ತ, ಹಾಸನ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>