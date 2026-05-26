1964 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಕರಕುಶಲತೆ, ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕಸ್ತ ಆಭರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಆರ್ಟಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಾದ್ಯಂತ 65 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೋರೂಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿತನ, ನವೀನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸದಾ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾ, GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಚಿನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮೇಳ'ವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಚಳವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಲು ಇದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹150 ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ.

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನವನ್ನು GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ದೇಶವು ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ G.R. 'ಆನಂದ್' ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭನ್ ಅವರು "ಚಿನ್ನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ 'ಚಿನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮೇಳ'ದ ಮೂಲಕ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ G.R. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, " GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಲಾಭ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 'ಚಿನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮೇಳ'ವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಸ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚಳವಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.