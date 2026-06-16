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ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಲೇಖನ

ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ & ಡೈಮಂಡ್ಸ್ 'ನುವಾ' ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 11:17 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 11:17 IST
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