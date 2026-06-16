ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ & ಡೈಮಂಡ್ಸ್ 'ನುವಾ' ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

<p>ಕರ್ನಾಟಕ | 12/06/2026: ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ & ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆಭರಣಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ‘ನುವಾ’ (NUWA) ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾದರಿಗಳು, ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಜೂಕಾದ ವಿವರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಆಧುನಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ರೇಖೆಗಳ ಲಯ, ಜೇನುಗೂಡು ರಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಸಹಜವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಜೈವಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>18 ಕ್ಯಾರಟ್ ಮತ್ತು 14 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣದ ರತ್ನಗಳು, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕಲರ್ ಎನಾಮೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಟೋನ್ ರೋಡಿಯಮ್ ಫಿನಿಶ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಈ ಆಭರಣಗಳು, ಸೊಗಸಾದ, ಬಹುಮುಖ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಾದರಿಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಹರಿವಿನ ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ & ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನ ನುವಾ ಸಂಗ್ರಹದ ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮುಖವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಜ ಶೈಲಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಆಕರ್ಷಣೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾಲಾತೀತ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಸಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>TVC ಲಿಂಕ್:</p><p>ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಲಬಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಎಂ. ಪಿ. ಅಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು:</p><p>“ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಗಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ಗೌರವವಿದೆ—ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು. ನುವಾ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಸೊಗಸಾದ, ಬಹುಮುಖ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಭರಣವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೀಳಿಗೆಯವರೆಗೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.”</p><p>ಸರಳವಾದ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ನುವಾ, ನಾಜೂಕಾದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ದೃಶ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಜುವೆಲರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>ನುವಾ ಮೂಲಕ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ & ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈಭವದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೂಲವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p><strong>About Malabar Gold & Diamonds</strong></p><p>Malabar Gold & Diamonds was established in 1993 and is the flagship company of Malabar Group, a leading diversified Indian business conglomerate. With an annual turnover of $9.41 billion, the company currently ranks as the 5th largest jewellery retailer globally and operates a strong retail network of over 445 showrooms across 14 countries, supported by offices, design centres, wholesale units, and manufacturing facilities across India, the Middle East, the Far East, the USA, the UK, Canada, Australia, and New Zealand. The group, owned by more than 3,500 shareholders, has over 30,000 professionals from more than 26 countries working towards its continued growth.</p><p>ESG has been a core commitment of Malabar Group since its inception. The Group’s CSR focus areas include health, housing, hunger eradication, education, environment, and women empowerment. The Group contributes five percent of its profits to social responsibility initiatives in the same country of operation, with programmes designed to create sustained community impact.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>