50 ಇವತ್ತು: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ 1976ರ ಮೇ 10

ವಿಳಂಬದ ರಜತೋತ್ಸವ

ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಉಚ್ಚತಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಶಾಖಾ ಸಚಿವರು ಹೊರಗೆಡವಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ "ರಜತೋತ್ಸವ"ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿರುವ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು ಸುಮಾರು ೪೫೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆ ಮೊನ್ನೆ ಉಚ್ಚತಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಕಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ "ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೀಮ ಉದಾಸೀನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆ ತನ್ನ ರಜತೋತ್ಸವ ಕಂಡಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಜತೋತ್ಸವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೀವನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡತಕ್ಕ ಉತ್ಸವ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಲೇರಿ ಕುಳಿತ ಮೊಕದ್ದಮೆ ರಜತೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವುದು ಬಹುಶಃ ಕಕ್ಷಿದಾರರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಾರದು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು "ಭಾರತೀಯರು ತುಂಬಾ ಸಹನಶೀಲ ಜನ. ಆದರೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಕಾಯಲಾರರು. ಸಹನೆಗೂ ಒಂದು ಮಿತಿಯುಂಟು. ಆ ದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಜನತೆಯನ್ನು ನೂಕುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊಕದ್ದಮೆ ೧೯೫೦ರಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಳಕೋರ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ೧೯೫೩ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪೀಲು ಹೂಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲು ೧೧ ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅನಂತರ ಉಚ್ಚತಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು "ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ" ಪಡೆಯಲು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಹಿಡಿದವು. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಅನಂತರ ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಈ ವಿವರಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳ ನಡೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. "ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅಪರೂಪವಲ್ಲ" ಎಂದಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು "ಇದು ನನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದಿಪಡಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ; ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ: ರೋಗದ ಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಉಲ್ಬಣವನ್ನೇ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಆಡಳಿತದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳೂ ವಿಳಂಬ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲರು. ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ಕೇವಲ ವಿಳಂಬ ತಂತ್ರದಿಂದಲೇ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳೂ ಅನೇಕವೇಳೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿಕಟ ಪರಿಚಯವಿರುವವರು ಬಲ್ಲರು. ಯಾವುದೇ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಯಾವ ನೆಪವೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಧಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸಕತ್ ಕಾಯಿಲೆಯಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ವಿನಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರ