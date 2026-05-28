<p>ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ರೈಡ್ ಹೋಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯುವಕ–ಯುವತಿಯರು ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡ್, ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಹೋಗಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೇ, ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣನಿಂದ–ಅರಕು ಕಣಿವೆ </strong></p><p>ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಅರಕು ಕಣಿವೆಯ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 111 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 125 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರವಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಸುತ್ತ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕೂಡಿದ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು, ಕಣಿವೆಗಳು, ದಟ್ಟ ಕಾಡಿದೆ. ಅಡವಿಯ ನಡುವಿನ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಹೋಗಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.</p><p>ಪೂರ್ವಘಟ್ಟಗಳ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣನಿಂದ ಅರಕು ಕಣಿವೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಫಿ ಪರಿಮಳದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇವೆ.</p><p>ಅರಕು ಕಣಿವೆಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮುನ್ನ 5 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಬೊರ್ರಾ ಗುಹೆಗಳು ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಕಾಫಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ತಯಾರಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾಪುರಂ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಟಿಕಿ ಜಲಪಾತಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್–ಚಿರಾಪುಂಜಿ </strong></p><p>ಭಾರತದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಚಿರಾಪುಂಜಿಯು ಜಲಪಾತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ದಟ್ಟ ಮರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಕಣಿವೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಪಾತಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾರ್ಗ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಾರಿ 54 ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, 1 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನಿಂದ ಚಿರಾಪುಂಜಿಗೆ ಹೋಗಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 5 ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206ರ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p>ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಾದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಮಾವ್ಡೋಕ್ ಡೈಮ್ಪೆಪ್ ವ್ಯಾಲಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅರ್ವಾಹ್ ಗುಹೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಕಬಾ ಜಲಪಾತಗಳಿವೆ. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಎಲ್ಲ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು– ಊಟಿ</strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಊಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 280 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ, ಜಲಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಗಿರಿಧಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಈ ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಘಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಪಾತಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ದುರ್ಗಮ ಹಾದಿಯ ತಿರುವುಗಳು ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. </p><p>ಊಟಿ ಸರೋವರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟ ಶಿಖರ, ಊಟಿ ರೋಸ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಪೈಕಾರಾ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಜಲಪಾತ, ಪೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅವಲಾಂಚೆ ಸರೋವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಚಂಡೀಗಢ– ಕಸೋಲ್ </strong></p><p>ಚಂಡೀಗಢದಿಂದ ಕಸೋಲ್ ನಡುವಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವು 280 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 290 ಕಿ.ಮೀ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 205 ಮತ್ತು 154 ರ ಮೂಲಕ 8 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಸೋಲ್ ತಲುಪಬಹುದು. ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಮಾರ್ಗ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಆಕರ್ಷಕ ಪರ್ವತಗಳವರೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನದಿಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಕಣಿವೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭುಂತರ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ನದಿಯ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಸಿಗಳಿಗೆ ಚಾರಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೈಡ್ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ದೆಹಲಿ– ಪರ್ವಾನೂ</strong></p><p>ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಗಿರಿಧಾಮವಾದ ಪರ್ವಾನೂಗೆ ಸುಮಾರು 280 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವಿದೆ. ಈ ಸುದೀಘವಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್ ಮೂಲಕ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಲಿಕ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಹಾದಿಯು ಸುತ್ತಲೂ ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನ ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳ ಸುಂದರ ನೋಟಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪರ್ವಾನೂನಲ್ಲಿರುವ 'ಟಿಂಬರ್ ಟ್ರೈಲ್' ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.</p><p><strong>ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮೋರ್ನಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ </strong></p><p>ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 265 ಕಿ.ಮೀಯಿಂದ 280 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದ ಏಕೈಕ ಗಿರಿಧಾಮವಾದ ಮೋರ್ನಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಿವೆ. ಈ ನಡುವಿನ ದೆಹಲಿ-ಪಾಣಿಪತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಮೋರ್ನಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು.</p><p>ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಲ್ ಮೂಲಕ ಚಂಡೀಗಢದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಶತಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ನೋಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಚಂಡೀಗಢ ಹಾಗೂ ನಪಂಚಕುಲ ದಾಟಿದ ನಂತರ, ನಾದಾ ಸಾಹಿಬ್ ಗುರುದ್ವಾರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೋರ್ನಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಡಿದಾದ ಮತ್ತು ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಪೈನ್ ಮತ್ತು ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಮರಗಳ ಕಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಈ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಸಿರಿನ ಸೊಬಗು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟಿಕ್ಕರ್ ತಾಲ್ ಸರೋವರ, ಠಾಕೂರ್ ದ್ವಾರ, ದೇವಾಲಯದ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸಾಹಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳವು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಹಳೆಯ ಮುಂಬೈ-ಪುಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ </strong></p><p>ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮುಂಬೈ-ಪುಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಮೂಲಕ 2 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಂಬೋಲಿಯಿಂದ ಪುಣೆಯ ಕಿವಾಲೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ರಸ್ತೆಯು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುರಂಗಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ಇವೆ.</p><p><strong>ಹಳೆಯ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರ್ಗ (ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟ್) </strong></p><p>ಈ ಮಾರ್ಗವು ಟಿಬೆಟ್ನ ಲಾಸಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪರ್ವತ ಕಣಿವೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗುತ್ತ, ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಜೆಲೆಪ್ ಲಾ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾರ್ಗ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇತರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದರೂ, ಹಳೆಯ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರ್ಗವು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. </p><p>ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಈ ಹಳೆಯ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಜುಲುಕ್, ನಾಥಿಂಗ್ ಕಣಿವೆ, ಮತ್ತು ಚಾಂಗು ಸರೋವರದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಬೈಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಮೂಲ:</strong> ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯ</p>