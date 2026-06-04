ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರ ಸ್ವರ್ಗ, ಭಾರತದ ‘ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆ’ ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತ

<p>ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ‘ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆ’ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೇಟಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. </p><p>‘ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿ’ ಎನ್ನುವ ಈ ಜಾಗ ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ತಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ, ಚಾರಣಿಗರಿಗೆ, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಸಾಹಸಮಯ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅ.31ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರಲಿದೆ.</p><p><strong>ಯುನೆಸ್ಕೊದ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ</strong></p><p>ಯುನೆಸ್ಕೊದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆಯು ಆಲ್ಪೈನ್ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು, ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಮಾಲಯದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಈ ಕಣಿವೆ, ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧದ ಹೂವುಗಳ ತಾಣ</strong></p><p>ಈ ಕಣಿವೆ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧದ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಾಡು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪರೂಪದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳವರೆಗೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸಸ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.</p><p>ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ, ಕೋಬ್ರಾ ಲಿಲಿ, ಮಾರ್ಷ್ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ನಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕಾಡು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.</p><p>1931ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಎಸ್. ಸ್ಮಿತ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ 'ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಎಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p><strong>ಭೇಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು?</strong></p><p>ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತಾಣ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೇಟಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಜುಲೈನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಭೇಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿರುತ್ತವೆ.</p><p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 5ರ ಒಳಗೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. </p><p>ಈ ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಸ್ವರ್ಗವೆಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂವುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಣಿವೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಮುಖ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಮೊದಲು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರಿಷಿಕೇಶ ಅಥವಾ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಗೋವಿಂದಘಾಟ್ ತಲುಪಬೇಕು ಇದು ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಯ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ. ಗೋವಿಂದಘಾಟ್ನಿಂದ ಘಂಗಾರಿಯಾ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ 14 ಕಿ.ಮೀ ಚಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಘಂಗಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಂಗಿ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 4 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದರೆ ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು</p><p>ದಟ್ಟ ಕಾಡು, ಜಲಪಾತಗಳು, ನದಿ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಚಾರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>