ಸೂರ್ಯೋದಯ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ 5 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

<p>ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ನೋಡುವುದೆಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಸೂರ್ಯೋದಯ ನೋಡಲು ಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೇ ಕೆಲವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಡಾಂಗ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗೂ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ.</p><p>ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೂರ್ಯೋದವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಕಣಿವೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ 5 ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು? ಆ ಸ್ಥಳದ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಡಾಂಗ್ ಕಣಿವೆ </strong></p><p>ಡಾಂಗ್ ಹಳ್ಳಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ವಾಲಾಂಗ್ನಿಂದ 7 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಯೋರ್ಸ್ ಹೆಸರಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೋಹಿತ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಡಾಂಗ್ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. </p><p>ಡಾಂಗ್ ಪ್ರದೇಶವು ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಪೈನ್ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 1,240 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಗಡಿ ಸಂಧಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರಣ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ಇವೆ. </p><p><strong>ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ? </strong></p><p>ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ತೇಜು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಥವಾ ಅಸ್ಸಾಂನ ದಿಬ್ರುಗಢ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 196 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಾಲಾಂಗ್ಗೆ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು.</p><p>ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದಿಬ್ರುಗಢ್ ಅಥವಾ ತೇಜುವಿನಿಂದ ವಾಲಾಂಗ್ಗೆ ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.</p><p>ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವುದಾದರೆ, ನ್ಯೂ ತಿನ್ಸುಕಿಯಾ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಯಿಂದ ತಲುಪಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಾಂಗ್ಗೆ 315 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿದೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ವಾಲಾಂಗ್ಗೆ ತಲುಪಬಹುದು.</p><p><strong>ತವಾಂಗ್, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ</strong></p><p>ತವಾಂಗ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಬೊಮ್ಡಿಲಾದಿಂದ 183 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗುಡ್ಪಿ ಮತ್ತು ಚೊಂಗ್-ಚುಗ್ಮಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳು, ತವಾಂಗ್–ಚು ನದಿ ಮತ್ತು ತವಾಂಗ್ ಕಣಿವೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕಾಂತತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ತವಾಂಗ್ನ ಸೆಲಾ, ಪಿಟಿಟಿಸೊ, ಸಾಂಗೆಟ್ಸರ್, ಬಂಗ್ಗಾಚಾಂಗ್ ಸರೋವರನಂತಹ ಅನೇಕ ಸುಂದರವಾದ ಸರೋವರಗಳಿವೆ. ಇವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು.</p><p><strong>ಜಪ್ಫು ಶಿಖರ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್</strong></p><p>ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ 2ನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರವಾಗಿರುವ ಜಪ್ಫು ಶಿಖರ ಕೊಹಿಮಾದಿಂದ ನೈರುತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 13 ರಿಂದ 25 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಬಾರೈಲ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ತಾಣವು ಸಾಹಸಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಜುಕೌ ಕಣಿವೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಮಾವೃತ ಶಿಖರಗಳ ಗಮ್ಯ ನೋಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ರೋಡೋಡೆಂಡ್ರಾನ್ ಮರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಚಾರಣ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೂರ್ಯೋದಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.</p><p>ಕೊಹಿಮಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 16 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಿಗ್ವೆಮಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಾರಣ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ನೊಂಗ್ಜ್ರಾಂಗ್, ಮೇಘಾಲಯ</strong></p><p>ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 49 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನೊಂಗ್ಜ್ರಾಂಗ್ನ ಖಾಸಿ ಗ್ರಾಮವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಮೋಡಗಳ ಅದ್ಭುತ ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯೊದಯವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಲೈಟ್ಲಮ್ ಕಣಿವೆ, ಮೇಘಾಲಯ</strong></p><p>ಲೈಟ್ಲಮ್ ಕಣಿವೆ ಮೇಘಾಲಯದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಆಳವಾದ ಕಣಿವೆ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಲುಪುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಲೈಟ್ಲಮ್ ಕಣಿವೆಯೊಳಗೆ ಚಾರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲ ರಾಯ್ ಉಮ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಸಿ ಜನಾಂಗವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಆಧಾರ: </strong>ಅರುಣಾಚಲ, ಮೇಘಾಲಯ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>