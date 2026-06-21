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ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ: ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಆಟೋಬಾನ್

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪರ್ವತಿ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 1:16 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 3:37 IST
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ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟೋಬಾನ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಲವು ವೇಗ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ಪಾಠಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Karnataka
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