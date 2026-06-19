ಹೊನ್ನಾವರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಅಪ್ಸರ ಕೊಂಡ: ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ ಸುಮಾರು 7 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಸರೆಯರ ಕೊಳ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಜಲಪಾತ, ಕೆರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಉದಯಿಸುವ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿರುವ ಪಾಂಡವರ ಗುಹೆಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಬಸವರಾಜ ದುರ್ಗ ದ್ವೀಪ: ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ 7 ಕಿ.ಮಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಟೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋಟೆ 16ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಶರಾವತಿ ನದಿ ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವೀಪದಂತಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು.
ಇಕೋ ಬೀಚ್: ಕಾಸರಗೋಡು ಬೀಚ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಇಕೋ ಬೀಚ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರದಿಂದ 20 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕಡಲ ತೀರವಾಗಿದೆ. 5 ಕಿ.ಮೀ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಟದ ಉದ್ಯಾನ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವೆ.
ಶರಾವತಿ ಕಾಂಡ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಬೋರ್ಡ್ವಾಕ್: ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ ಸುಮಾರು 3 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ‘ಕಾಂಡ್ಲ ವನ’ದಲ್ಲಿ ಮರದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೂ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರು ದೋಣಿ ವಿಹಾರ: ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇರಳದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ದಡದಿಂದ ಬಾಗಿದ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ವಿಹಾರ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಗರಬಸ್ತಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿ
ಬಸವರಾಜ ದುರ್ಗ ದ್ವೀಪ: ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ 7 ಕಿ.ಮಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಟೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋಟೆ 16ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಶರಾವತಿ ನದಿ ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವೀಪದಂತಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು.
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