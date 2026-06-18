ಮನಕ್ಕೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಬಹುದು ನೋಡಿ

<p>ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರು, ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಕೇರಳಂ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊನ್ನಾವರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಹೊನ್ನಾವರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಹೊನ್ನಾವರ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 480 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಸುಂದರ ತಾಣವು ಒಂದು ಕಡೆ ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ.</p><p>ಹೊನ್ನಾವರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಾಗಿರುವ ತೂಗು ಸೇತುವೆ, ಜಲಪಾತ, ಕರಾವಳಿಯ ರುಚಿಕರ ಆಹಾರ, ಚಾರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ್ಲ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಶರಾವತಿ ನದಿಯು ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಸುಂದರ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಹಾಗಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರು ದೋಣಿ ವಿಹಾರ</strong></p><p>ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇರಳದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ದಡದಿಂದ ಬಾಗಿದ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ವಿಹಾರ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p><p><strong>ಅಪ್ಸರ ಕೊಂಡ</strong></p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಅಪ್ಸರ ಕೊಂಡವಾಗಿದೆ. ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ ಸುಮಾರು 7 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಸರೆಯರ ಕೊಳ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಜಲಪಾತ, ಕೆರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಉದಯಿಸುವ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿರುವ ಪಾಂಡವರ ಗುಹೆಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.</p><p><strong>ಇಕೋ ಬೀಚ್</strong></p><p>ಕಾಸರಗೋಡು ಬೀಚ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಇಕೋ ಬೀಚ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರದಿಂದ 20 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕಡಲ ತೀರವಾಗಿದೆ. 5 ಕಿ.ಮೀ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಟದ ಉದ್ಯಾನ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವೆ. </p>.<p><strong>ಕೊಡ್ಲಮನೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಾಲಯ</strong></p><p>ಕೊಡ್ಲಮನೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಾಲಯವು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು. ಗರುಡ ಕಂಬ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಬಸವರಾಜ ದುರ್ಗ ದ್ವೀಪ</strong></p><p>ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ 7 ಕಿ.ಮಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಟೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋಟೆ 16ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಶರಾವತಿ ನದಿ ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವೀಪದಂತಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು. </p><p><strong>ಶರಾವತಿ ಕಾಂಡ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಬೋರ್ಡ್ವಾಕ್</strong></p><p>ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ ಸುಮಾರು 3 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ‘ಕಾಂಡ್ಲ ವನ’ದಲ್ಲಿ ಮರದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೂ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. </p><p>ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇಡಗುಂಜಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯ, ಮಂಕಿ ಬೀಚ್, ಮಿರ್ಜಾನ್ ಕೋಟೆ, ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಮತ್ತು ಯಾಣದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.</p><p><strong>ತಲುಪುವುದು ಹೀಗೆ...</strong></p><p>ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, ಹೊನ್ನಾವರಕ್ಕೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದಲೂ ನೇರ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು.</p><p>ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು. ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ ಆಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. </p>