ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ: ನೀರಿನ ನಡುವೆ ನಿಂತ ವೈಭವದ ಜಹಾಜ್‌ ಮಹಲ್‌

<p>ಇಂದೋರಿನಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕಾರು ಹೊರಟಾಗ ಮುಂಜಾನೆಯ ಮಂಕು ಇನ್ನೂ ಕಳೆದುಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರವಾದರೂ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ತೂಗಾಡುತ್ತಾ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಡು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪತಿ ನಾಗರಾಜು ‘ಮಾಂಡು ನೋಡದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಪೂರ್ಣವಾಗದು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆ ಒತ್ತಾಯವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅದ್ಭುತಗಳೊಂದಾದ ಜಹಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಧಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂಡು ಅಥವಾ ಮಾಂಡವಗಢ, ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಯ ಎತ್ತರದ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರ. ಇಂದೋರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಈ ಸ್ಥಳ ಇತಿಹಾಸ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಜಲತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವುದರಿಂದ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇದು ರಾಜರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೆಲೆ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಾಂಡುವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅನುಭವವೇ ಭಿನ್ನ. ಅಲಂ ದರವಾಜ ದಾಟಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳು, ಹಸಿರು ಹೊದ್ದಿರುವ ಕೊತ್ತಲಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಾನುಗಳ ಸರಪಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಧ್ಯಯುಗದೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕಮಾನಿ ದರವಾಜ, ಗಾಡಿ ದರವಾಜ ದಾಟುತ್ತಾ ಒಳನುಗ್ಗಿದಾಗ ಗುಂಬಜ್ಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಜಹಾಜ್ ಮಹಲ್ ಸಮೂಹ ತಲುಪಿದ್ದೆವು. ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಒಳಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಕಪೂರ್ ಸರೋವರದ ನೀಲಿ ಹೊಳಪು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿರದ ತವೇಲಿ ಮಹಲ್ಗೆ ಮೊದಲು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಒಮ್ಮೆ ಕಾವಲುಗಾರರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳ ಲಾಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಇಂದು ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಿಂದೂ ಶಿಲ್ಪಗಳು, ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಜಹಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆವು. ಮುಂಜಾ ಮತ್ತು ಕಪೂರ್ ಸರೋವರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಮಹಲ್ ದೂರದಿಂದಲೇ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಹಡಗಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ‘ಜಹಾಜ್ ಮಹಲ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರು. ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ದ, ಸಮತಟ್ಟಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಡಗಿನ ಭ್ರಮೆ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮುಂಭಾಗದ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿದಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮೇಲಂತಸ್ತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಣ್ಣದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳು, ತೆರೆದ ಮಂಟಪಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳ ಅದ್ಭುತ ನೋಟ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಮಿನುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಮಹಲಿನ ನಿಜವಾದ ಅದ್ಭುತ ಅದರ ಜಲತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಎರಡೂ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಮಲದಾಕಾರದ ಕೊಳಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಳವೂ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆಯಂತೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆಮೆ ಆಕಾರದ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳು ಆ ಕಾಲದ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನೂ ಒಂದೇ ವೇಳೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ರಾಣಿಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರು ಹರಿಯಲು ಗೋಡೆಗಳೊಳಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಚಂಪಾ ಬಾವಡಿ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡೀ ಅರಮನೆ ತಂಪಾಗಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಲವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವ ಮಟ್ಟದ ಚಿಂತನೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿತೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜಹಾಜ್ ಮಹಲ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಮಾನುಗಳು, ಉದ್ದವಾದ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಬಜ್ಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹೂವಿನ ಆಕೃತಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಗುಂಬಜ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹಿಂಡೋಲಾ ಮಹಲ್ಗೆ ಹೋದೆವು. ‘ತೂಗಾಡುವ ಅರಮನೆ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಈ ಕಟ್ಟಡ ತನ್ನ ಇಳಿಜಾರು ಗೋಡೆಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಕಟ್ಟಡವೇ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ತೂಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ರಾಜನ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಮಹಲ್ನ ಒಳಗಿನ ಕಮಾನುಗಳು ಧ್ವನಿಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ರೋಮನಿಕ್ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಪರ್ಶವಿರುವ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಭೂಕಂಪಕ್ಕೂ ತಡೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಅದರ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.</p>.<p>ಮಾಂಡುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಚಂಪಾ ಬಾವಡಿ. ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಮೂಹದ ಅವಶೇಷಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಈಜುಕೊಳಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿರುವ ಬಾವಿ ಇವೆ. ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕಮಾನು ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದುಹೋಗುವಾಗ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಇನ್ನೂ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಅರಮನೆಗೆ ತಂಪು ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>ಹಮಾಮ್ ಅಥವಾ ರಾಜಸ್ನಾನಗೃಹವೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ. ಟರ್ಕಿಶ್ ಶೈಲಿಯ ಈ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಗುಂಬಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಒಳಭಾಗ ತಂಪಾಗಿರಲು ಮಾಡಿದ್ದ ವಿನ್ಯಾಸ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಂಡುವಿನ ಇತಿಹಾಸವೂ ಬಹಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ. ಪರಮಾರ ರಾಜರು, ನಂತರ ಖಿಲ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಲ್ತಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಗರ ಬೆಳೆದಿದೆ. 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಘಿಯಾಸ್ ಉದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಜಹಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದನೆಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 110 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಮಹಲ್ ನೀರಿನ ಮಧ್ಯೆ ತೇಲುವ ಹಡಗಿನಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಂಡುವಿನ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಮಾರಕಗಳಾದ ರೂಪಮತಿಯ ಪೆವಿಲಿಯನ್, ಬಾಜ್ ಬಹಾದೂರ್ ಅರಮನೆ, ರೇವಾ ಕುಂಡ್, ಹೋಶಂಗ್ ಶಾಹ್ ಸಮಾಧಿ, ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳು–ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಮಾಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೀವಂತವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜಹಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸ್ಮಾರಕದ ಗತವೈಭವವನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಆದರೆ ಅದರ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ತಪ್ಪಿದ ಕಾರಣ ನಾವು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ‘ಮಾಂಡು ಉತ್ಸವ್’ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಜಹಾಜ್ ಮಹಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಮುಂಜಾ ಮತ್ತು ಕಪೂರ್ ಸರೋವರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಮಹಲ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದ ಭವ್ಯ ಹಡಗಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಕಲ್ಲು, ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಕಾವ್ಯದಂತೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಇನ್ನೂ ಮೋಹಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮೂಡಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-51-863516500</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>