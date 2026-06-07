ಸೇಬಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಕಲ್ಪಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಿನ್ನೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಕಲ್ಪಾ’ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಾಮವು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮವು ಸುಂದರ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಈ ಸುಂದರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಬಿನ ತೋಟಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಕೆತ್ತನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಭವ್ಯ ಮನೆಗಳು, ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ತಿಳಿ ನೀಲಿಯ ಆಕಾಶವು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನೌರ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವನ್ನೂ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. </p><p>ಕಲ್ಪಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟನೆ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಲ್ಪಾ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶೇಷವೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p>.<p><strong>ಕಲ್ಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು</strong></p><p>ಕಿನ್ನೌರ್ ಕೈಲಾಶ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯು ಕಲ್ಪಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಈ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸೇಬಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಬಿನ ಹೂ ಬಿಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. </p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಸೊಂಪಾದ ಸೇಬಿನ ತೋಟಗಳು ಫೋಟೊ ಶೂಟ್, ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಾನವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಠಗಳು ಕಿನ್ನೌರ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತವೆ.</p>.<p><strong>ನೋಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು</strong></p>.<p><strong>ಕಿನ್ನರ್ ಕೈಲಾಶ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ</strong></p><p>ಈ ಶ್ರೇಣಿಯು ಕಲ್ಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಶಿಖರದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಚ್ಚರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಖರದ ಭವ್ಯವಾದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. </p><p><strong>ಸೇಬಿನ ತೋಟ</strong></p><p>ಈ ಗ್ರಾಮವು ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಸೇಬಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಸೇಬುಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.</p><p><strong>ರೋಗಿ ಗ್ರಾಮ</strong></p><p>ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ರೋಗಿ ಗ್ರಾಮವೆಂಬ ಊರಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಕುಶಲ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಮರದ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಣಿವೆಗಳೂ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿರು ಸುಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು ಸಾಹಸಿಗಳಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಹಿಂದೂ-ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯ</strong></p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ‘ನಾರಾಯಣ-ನಾಗಿಣಿ’ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತದಾರ ಶ್ಯಾಮ್ ಸರನ್ ನೇಗಿ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದವರು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.</p><p><strong>ಹು-ಬು-ಲನ್-ಕರ್ ಮಠ</strong></p><p>ಕಿನ್ನೌರಿ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಠವೇ ಹು-ಬು-ಲನ್-ಕರ್ ಮಠ (ಕಲ್ಪಾ ಮಠ) ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮಠವಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ</strong></p><p>ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ? </strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 2,600 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ </strong></p><p>ದೆಹಲಿ, ಚಂಡೀಗಢ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾದಿಂದ ರೆಕಾಂಗ್ ಪಿಯೋಗೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು. ರೆಕಾಂಗ್ ಪಿಯೋನಿಂದ 8 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು. ಶಿಮ್ಲಾದಿಂದ 240 ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು 8 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ರೈಲು ಮಾರ್ಗ</strong></p><p>ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವೆಂದರ ಅದು ಕಾಲ್ಕಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ತಲುಪಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಮೂಲಕ ಶಿಮ್ಲಾವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ಶಿಮ್ಲಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಸ್ ಮೂಲಕ 240 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಕಲ್ಪಾ ಗ್ರಾಮ ತಲುಪಬಹುದು.</p><p><strong>ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗ</strong></p><p>ಶಿಮ್ಲಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಚಂಡೀಗಢ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಕಲ್ಪಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 250 ಕಿ.ಮೀ ಇರುವ ಕಲ್ಪಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. </p>.<p><strong>ಆಧಾರ :</strong> ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>