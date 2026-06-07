ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
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ಸೇಬಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಕಲ್ಪಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 10:36 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 10:36 IST
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ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಕಲ್ಪಾ: ಕಿನ್ನೌರ್ ಕೈಲಾಶ್ ಮಡಿಲಿನ ಸೇಬಿನ ಸ್ವರ್ಗ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಿನ್ನೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪಾ ಗ್ರಾಮವು ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತ ಪರ್ವತಗಳು, ಸೇಬಿನ ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
• ಪರ್ವತಗಳ ಸುಂದರ ತಾಣ
ಕಿನ್ನೌರ್ ಕೈಲಾಶ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪಾ, ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಶಿಖರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
• ಸೇಬಿನ ತೋಟಗಳ ನಾಡು
ಈ ಗ್ರಾಮವು ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇಬಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಸಂತ ಮತ್ತು ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
• ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ
ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳು ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಮಿಶ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮಠಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ.
• ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು
ರೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುರಾತನ ಮನೆಗಳು, ಸುಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಹು-ಬು-ಲನ್-ಕರ್ ಮಠವು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
• ಪ್ರಯಾಣದ ಮಾರ್ಗಗಲು
ಶಿಮ್ಲಾ ಅಥವಾ ಚಂಡೀಗಢ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಾಲ್ಕಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪಾವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
2,600 ಕಿ.ಮೀ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇರುವ ದೂರ
8 ಕಿ.ಮೀ
ರೆಕಾಂಗ್ ಪಿಯೋದಿಂದ ಇರುವ ಅಂತರ
240 ಕಿ.ಮೀ
ಶಿಮ್ಲಾದಿಂದ ಇರುವ ದೂರ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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