ಕೇರಳಂನ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು; ಯಾಕಿಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ?

<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳಂನ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತರ ಕೇರಳಂನ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷಗಳೇನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p><p>ಕೇರಳಂ ಅನ್ನು ದೇವರುಗಳ ನಾಡು ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತನ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಪೈಕಿ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯವೂ ಒಂದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ನಡುವಿನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. </p><p>ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾವಲಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಮತ್ತು ಇಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಎಂಬ ಎರಡು ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಅಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ದೇವಾಲಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೇ ಯಿಂದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವವಾದ ವೈಶಾಖ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 28 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ವೇಳೆ ಇಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ದೇವಾಲಯವು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ದೇವಾಲಯ ಏಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ? </strong></p><p>ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಪ್ರಜಾಪತಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಅದೇ ವೇಳೆ ಮಗಳು ಸತಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಶಿವನಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆಯೇ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾಗ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಆಗ ಸತಿ ದೇವಿಯು ಯಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಳು. ಆಗ ತಂದೆಯಿಂದ ಅವಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು. ಅವಮಾನಿತಳಾದ ಅವಳು ತನ್ನ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು.</p><p>ಪತ್ನಿಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಶಿವನು ವೀರಭದ್ರನಾಗಿ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ದಕ್ಷನ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ,ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಶಿವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳವು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿವನ ದೈವಿಕ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.</p>.<p><strong>ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ</strong></p><p>ಈ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವರೇ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ದೇವಾಲಯವು ಕೊಳದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವಾಲಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನದಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ವೈಶಾಖ ಮಹೋತ್ಸದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಈ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಳೆನೀರಿನಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಶುದ್ದೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸವ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p><strong>ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮ</strong></p><p>ಕೊಟ್ಟಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮವಿದೆ. ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವ 28 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಾವಲಿ ನದಿ ದಾಟಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p><p><strong>ಓಡಪ್ಪೂ ಹೂ</strong></p><p>ಈ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಓಡಪ್ಪೂ ಹೂವು. ಇದನ್ನು ಎಳೆಯ ಬಿದುರಿನ ನಾರುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನಂತಹ ಹೂವು ಆಗಿದೆ. ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವನ ದೂತನಾದ ವೀರಭದ್ರನು ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂರಿದಾಗ, ಅವು ಕಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಡಪ್ಪೂ ಹೂವನ್ನು ಮನೆ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.</p>.<p><strong>ತಲುಪುವುದು ಹೀಗೆ...</strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಮತ್ತು ಮಾನಂತವಾಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೆೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p><p>ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಾದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣೂರಿಗೆ ರೈಲಿದೆ. ಕಣ್ಣೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 60 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು.</p><p>ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವುದಾದರೆ, ಕಣ್ಣೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 80 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು. </p>.<p><strong>ಆಧಾರ:</strong> ಕೇರಳಂನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>