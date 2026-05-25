ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ

ಕೊಣನೂರು: ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ 5 ದಿನ ಜರುಗಿದ 23ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವವು, ಮೈಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ತಂಡದ ಯುಗಳ ವಯಲಿನ್ ವಾದನದೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಕಂಡಿತು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ ಗ್ರಾಮವೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸಮೀಪದ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣವು 5 ದಿನಗಳಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಮಿಂದೆದ್ದಿತು. ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಸಂತೃಪ್ತಗೊಂಡರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ತಂಬೂರಿಯಾಕಾರದ ಸಪ್ತ ಸ್ವರದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ದ್ವಾದಶ ಸ್ವರಸ್ತಂಭ ಮಂಟಪಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು.</p>.<p>ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚನ್ನಕೇಶವಸ್ವಾಮಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟ ರಥವು, ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿತು. ರಥದ ಮುಂದೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್.ಕೆ. ಪದ್ಮನಾಭ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ, ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಮಾಳವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಯುಗಳ ವಯಲಿನ ವಾದನವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಕೃತಿ, ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಅವರ ಮಾಮವ ಸದಾ ರಚನೆ, ಶಾಮಾಶಾಸ್ರ್ತಿಯವರ ಸರೋಜದಳ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಎಂತ ಮುದ್ದೋ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತಟ್ಟುವಂತೆ ವಯಲಿನ್ ವಾದನದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಹರಟೆ, ಸಂದರ್ಶನ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಲತಾಕುಮಾರಿ, ತಂಬೂರಿ ಆಕಾರದ ದೇವಾಲಯ, ದ್ವಾದಶ ಸ್ವರಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರ್.ಕೆ. ಪದ್ಮನಾಭ್ ಅವರು ಲತಾಕುಮಾರಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>