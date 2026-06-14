ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homemiscellaneoustravel

ಪ್ರವಾಸ: ‘ಸ್ಯಾಂಟೋರಿನಿ ಕಾಲ್ಡೇರಾ’ದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು

ಶೇಖರ್ ಗೌಳೇರ್
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 3:59 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 3:59 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಿಳಿ ಕಡಲುತೀರ

ಬಿಳಿ ಕಡಲುತೀರ

ಕಾಪ್ಪು ಸಮುದ್ರತೀರ

ಕಾಪ್ಪು ಸಮುದ್ರತೀರ

ನಿಯಾ ಕಮೆನಿ

ನಿಯಾ ಕಮೆನಿ

ಪಲಿಯಾ ಕಮೇನಿ

ಪಲಿಯಾ ಕಮೇನಿ

ಒಯಾ ಸಿಟಿ

ಒಯಾ ಸಿಟಿ

TourismTravel

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT