ಪ್ರವಾಸ: ‘ಸ್ಯಾಂಟೋರಿನಿ ಕಾಲ್ಡೇರಾ’ದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು

<p>ಗ್ರೀಸ್ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನಕ್ಷೆ ತೆರೆದಾಗ, ನನ್ನ ಅಂಗೈಬೆರಳು ಏಜಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದಂತೆ ಅನಿಸಿತು. ನೀಲಿಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಚೂರುಗಳಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ದ್ವೀಪಗಳು ತೇಲುತ್ತಿದ್ದವು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲು, ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ನೆಲೆ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು, ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ವೈಭವಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದವು. ಪಾಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದ ಗ್ರೀಸ್ ಅಂದು ನಕ್ಷೆಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೇ ನಿಂತಂತಿತ್ತು.</p>.<p>ಒಂದು ವಾರದ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಗ್ರೀಸ್ ಕಡೆ ಹೊರಟೆ. ಅಥೆನ್ಸ್ನ ಅವಶೇಷಗಳು, ಡೆಲ್ಫಿಯ ಪರ್ವತದ ಮೌನ, ಮಿಕಿನೋಸ್ನ ಸಂಭ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾಟಿದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸಿನತ್ತ ಓಡುತ್ತಿತ್ತು; ಅದೇ ಸ್ಯಾಂಟೋರಿನಿ.</p>.<p>ಮಿಕಿನೋಸ್ ವಾಟರ್ಫ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ಸೀಜೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್’ ಎಂಬ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ರೂಸ್ ಲಂಗರು ಹಾಕಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ನವದಂಪತಿಗಳು, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊತ್ತ ಸಾಹಸಿಗಳು, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರೂ ಅದೇ ಕನಸಿನ ದ್ವೀಪದತ್ತ ಹೊರಟವರೇ. ಕ್ರೂಸ್ ನೀಲಿಕಡಲನ್ನು ಚಿಮ್ಮುತ್ತ ಸಾಗತೊಡಗಿತು.</p>.<p>ಸಮುದ್ರದ ಗಾಳಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹಡಗಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೂರದ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಂತಿತ್ತು. ಫಾರೋಸ್, ನ್ಯಾಕ್ಸೋಸ್, ಲೋಸ್, ಮಿಲೋಸ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದವು. ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ಆಲಿವ್ ತೋಟಗಳು, ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಸಾಲುಗಳು, ಚೆರ್ರಿ ಟೊಮೆಟೊಗಳ ಹೊಲಗಳು ಸಮುದ್ರದ ನೀಲಿಗೆ ಹಸಿರಿನ ಅಂಚು ಹೊದಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ದೂರದಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕೈಟ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ದೋಣಿಗಳು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಓಟ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆಲವೆಡೆ ಬಿಳಿ ಮನೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿದ ಶಂಖಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ಸ್ಯಾಂಟೋರಿನಿ ದ್ವೀಪ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಉದಯಿಸಿತು. ಅದು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಕಪ್ಪು ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಬಂಡೆಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲುಬಿಳಿ ಮನೆಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೋಟೆಗೋಡೆಯಂತೆ ಎದ್ದಿದ್ದ ಆ ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಥಿರಾದಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ರಸ್ತೆ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿಯ ನೆನಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು. ಕೆಳಗೆ ಆಳವಾದ ನೀಲಿ ಸಮುದ್ರ, ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಮನೆಗಳಿದ್ದವು.</p>.<p>ಸ್ಯಾಂಟೋರಿನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವೀಪವಲ್ಲ. ಅದು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿದ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತದ ಗಾಯದ ಗುರುತು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 3,600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕಂಚಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಿತ್ತು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಕ್ರಕಟೋವಾ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಲಾವಾ, ಬೂದಿ, ಬಿಸಿ ಹಬೆ, ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲವೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೇ ಚಿಮ್ಮಿದವು. ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳು ದೂರದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಕರಾವಳಿಗಳವರೆಗೂ ತಲುಪಿದವು. ಮಿನೋನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದ್ವೀಪದ ಮಧ್ಯಭಾಗವೇ ಕುಸಿದು ಸಮುದ್ರ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. ಅದೇ ಇಂದಿನ ಕಾಲ್ಡೇರಾ.</p>.<p>ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆ ಮಹಾಸ್ಫೋಟದ ನೆನಪಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಬ್ಬವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಸ್ಯಾಂಟೋರಿನಿಯ ಬಣ್ಣದ ಬೀಚುಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಕಮಾರಿ ಬೀಚಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣವೇ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದಂತಾಯಿತು. ಕಪ್ಪು ಬಸಾಲ್ಟ್ ಮರಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಡದಂತೆ ಕಾದಿತ್ತು. ಅಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ತಂಪಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆಕ್ರೋಟರಿ ಸಮೀಪದ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬೀಚುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಕದಂತೆ ಕಂಡವು.</p>.<p>ಕೆಂಪು ಬಂಡೆಗಳು, ಕಂದು ಶಿಲೆಗಳು, ಬಿಳಿ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಂತಿತ್ತು.</p>.<p>ಬೀಚುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹಬ್ಬವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರೋ ಸೂರ್ಯಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ನೀಲಿಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮಿನುಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಗ್ರೀಕ್ ಸಂಗೀತದ ಮೃದುವಾದ ಸ್ವರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಆ ಸಂಜೆ ಹಳೆಯ ಸಕಲಾ ಬಂದರಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಹಡಗೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಯಾ ಕಮೇನಿಯತ್ತ ಹೊರಟೆವು.</p>.<p><strong>ನಿಯಾ ಕಮೇನಿ ಅಂದರೆ ‘ಹೊಸ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ’.</strong></p>.<p>ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದು ಹೋಗುವಾಗ ಭೂಮಿ ಇನ್ನೂ ಒಳಗಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವೆಡೆ ನೆಲ ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಸತ್ತಿಲ್ಲ; ಕೇವಲ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತಿತ್ತು. ಮೇಲೇರಿದಾಗ ಸುತ್ತಲಿನ ದ್ವೀಪಗಳು ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ನೀಲಿಕಡಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕಪ್ಪು ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಶಿಲೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಆದಿಕಾಲದ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲಿಯಾ ಕಮೇನಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದೆವು. ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಹಡಗು ನಿಂತ ಕೂಡಲೇ ಹಲವರು ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿದರು. ನಾನೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಈಜುತ್ತ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳತ್ತ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>ಗಂಧಕದ ಘಾಟು ವಾಸನೆ ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿದಿತು. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶಯುಕ್ತ ಬಿಸಿನೀರು ದೇಹವನ್ನು ಆವರಿಸಿತು. ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮುಳುಗಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮರೆಯಲಾಗದು. ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಬೆಳಕು ಬಂಗಾರದ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಸ್ಯಾಂಟೋರಿನಿಯ ನಿಜವಾದ ಮಂತ್ರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಒಯಾ.</strong></p>.<p>ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ತಾಣವೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಪ್ಪು ಬಂಡೆಗಳ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬಿಳಿಮನೆಗಳು ಸಂಜೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ತಾಳುತ್ತಿದ್ದವು. ನೀಲಿ ಗುಮ್ಮಟಗಳ ಚರ್ಚುಗಳು, ಗಾಳಿಚಕ್ರಗಳು, ಹೂವಿನ ತೋಟಗಳು, ಗುಹೆಯಾಕಾರದ ಮನೆಗಳು ಕನಸಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಸೂರ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏಜಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಜಾರಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದರೂ ವಿಚಿತ್ರ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಭಾವ; ಆ ಕ್ಷಣ ಕಳೆದುಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬ ಹಂಬಲ.</p>.<p>ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಸೂರ್ಯ ಸಮುದ್ರದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿತು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>