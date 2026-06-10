<p>ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪೈಕಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ದಟ್ಟವಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ತನ್ನ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ಇಂಥ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವಾಲ್ಪರೈ ಪ್ರಮುಖ ಗಿರಿಧಾಮವಾಗಿದೆ. </p><p>ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವಾಲ್ಪರೈ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 3,500 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಗಿರಿಧಾಮವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದಟ್ಟ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾಲ್ಪರೈನ ವಿಶೇಷಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಾಲ್ಪರೈ ಕಾಫಿ, ಚಹಾ ತೋಟಗಳು, ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು, ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಪರೈನ ಸೊಬಗಿನ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ನೂರಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಪರೈ ಕೂಡ ಒಂದು. ಪೊಲ್ಲಾಚಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವಾಗ 40 ಹೇರ್ ಪಿನ್ ತಿರುವುಗಳು, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಳೆಕಾಡುಗಳ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<h3><strong>ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿವು...</strong></h3>.<p><strong>ಶೋಲಯಾರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು</strong></p><p>ಏಷ್ಯಾದ ಬೃಹತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶೋಲಯಾರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯದ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಾಲ್ಪರೈನಿಂದ 20 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೀರಿನ ಸುಂದರ ನೋಟಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ನಲ್ಲಮುಡಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್</strong></p><p>ವಾಲ್ಪರೈನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ವಾಲ್ಪರೈನಿಂದ 15 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಚಹಾ ತೋಟದ ಒಳಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ, ಕಣಿವೆ, ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕಾಲು ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಈ ಸುಂದರ ತಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಮಂಕಿ ಫಾಲ್ಸ್ </strong></p><p>ಆಲಿಯಾರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿಕ ಈ ಸುಂದರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಪಾತವಿದೆ. ಈ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಠಡಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. </p><p><strong>ನಲ್ಲಮುಡಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್</strong></p><p>ವಾಲ್ಪರೈಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ತಾಣವಿದೆ. ಎತ್ತರ ಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿರುವ ಅನಮುಡಿ, ಜಲಪಾತ, ಆಳವಾದ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಈಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಹಾತೋಟಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಚಾರಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಚಿರತೆ ಹಾಗೂ ಹುಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.</p><p><strong>ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ</strong></p><p>ವಾಲ್ಪರೈನಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ತಿರುಪತಿಯಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಗ್ರಹವು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸುಂದರವಾದ ಹೂ ತೋಟವಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.</p>.<p><strong>ಗ್ರಾಸ್ ಹಿಲ್ಸ್</strong></p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ನಡುವೆ ಶೋಲಾ ಅರಣ್ಯಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹುಲ್ಲು ಸುಮಾರು 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಬಾಲದ ಕೋತಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ. </p><p><strong>ಹೀಗೆ ತಲುಪಿ...</strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಾಲ್ಪರೈ ಸುಮಾರು 440 – 460 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸೂರು, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ, ಧರ್ಮಪುರಿ, ಸೇಲಂ, ಅವಿನಾಶಿ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಬೈಪಾಸ್, ಪೊಲ್ಲಾಚಿ, ಆಳಿಯಾರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಾಲ್ಪರೈಗೆ ತಲುಪಬಹುದು.</p><p>ಬಸ್ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವುದಾದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪೊಲ್ಲಾಚಿಗೆ ನೇರ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. 8 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೊಲ್ಲಾಚಿಯಿಂದ ವಾಲ್ಪರೈಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 64 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿದ್ದು, 2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು.</p><p>ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವುದಾದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ತಲುಪಬಹುದು. ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ವಾಲ್ಪರೈಗೆ 110 ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಬಸ್ ಮೂಲಕವೂ ತಲುಪಬಹುದು.</p>. <p><strong>ಆಧಾರ:</strong> ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ</p>