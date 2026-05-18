ಸೋಮವಾರ, 18 ಮೇ 2026
ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಟಿರಾ...ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನೆನಪಿರಲಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಮೇ 2026, 11:38 IST
Last Updated : 18 ಮೇ 2026, 11:38 IST
ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯದ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ.
1
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ
ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅವುಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೂರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ನಿಯಮ.
2
ಸಫಾರಿ ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿಯಬೇಡಿ
ಅರಣ್ಯ ಸಫಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಅಥವಾ ಚಾಲಕರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
3
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡದಿರಿ
ಪಾಲಕರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು.
4
ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುವುದು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವಂತಹ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು.
5
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಷೇಧ
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗುವಂತಹ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕಬಾರದು.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಮಡಿಕೇರಿ: ಸಾಕಾನೆಗಳ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ, ಆನೆ ಬಿದ್ದು ಮಹಿಳೆ ಸಾವು, ಪತಿ-ಮಗು ಪಾರು

