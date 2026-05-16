ಎದೆಹಾಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಗುಟ್ಟು ಸಾರಿದ ಗುಟ್ಟಾ: 60 ಲೀ. ದಾನಗೈದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜ್ವಾಲಾ ಗುಟ್ಟಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಲೀಟರ್ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎದೆಹಾಲು ದಾನ ಹೇಗೆ?.'ಕೇವಲ 100 ಮಿಲಿ ಹಾಲು ಒಂದು ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಈ ದಾನವು 'ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ'ದಲ್ಲಿರುವ (ಎನ್ಐಸಿಯು) ಹಲವು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ದಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತೊಡಕುಗಳಿಂದಾಗಿ ಎನ್ಐಸಿಯುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಾನಿಗಳ ಹಾಲು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.'ಒತ್ತಡ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅಥವಾ ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಹೆರಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆ ತಡವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳ ಹಾಲು, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಶಿಶುವಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಜನನವಾದ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ರೋಟೈಸಿಂಗ್ ಎಂಟರೊಕೊಲೈಟಿಸ್ (ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಕರುಳಿನ ಸ್ಥಿತಿ) ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ದಾನಿಯ ಎದೆಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ' ಎಂದೂ ಜ್ವಾಲಾ ಗುಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ನಟ–ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಷ್ಣು ವಿಶಾಲ್ ಪತ್ನಿ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಜ್ವಾಲಾ ಗುಟ್ಟಾ, 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಗುವಿಗೆ ಮೀರಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.