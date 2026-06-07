ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕಲ್ಲವೇ?

<p>ಜನವರಿಯ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಮವಾರ. ಬೆಳಗಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ನಿತ್ಯದ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಒಂದು ಮೌನ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. HR ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ “ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆ” (menstrual leave) ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದು ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಂದು leave policy; ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ನೋವು, ದಣಿವು ಮತ್ತು ಅಸಹಜತೆಯನ್ನು “ಖಾಸಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ”ಯಲ್ಲ, ಅಧಿಕೃತ ಹಕ್ಕಿನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜದ ಸಂಕೇತ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಈ ನೀತಿ, ಕೆಲಸದ ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು — ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡುವೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಈಗ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆಯೇ?</p><p><strong>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನೀತಿ — ಅವಕಾಶಗಳೂ ಆತಂಕಗಳೂ</strong></p><p>2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಮಾಸಿಕ ಋತುಚಕ್ರ (ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್) ರಜೆ ನೀತಿ ದೇಶಾದ್ಯಾಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನೀತಿ ಕೇವಲ ರಜೆ ನೀಡುವ ಕ್ರಮವಲ್ಲ; ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌರವ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮನೋಭಾವನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು<br>ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತು:<br>ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಂಶಯ</strong></p><p>ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು IT ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆಜ್ಜೆ. ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು, ದಣಿವು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ರಜೆ ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ.</p><p>ಆದರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆತಂಕಗಳೂ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಯೋಜನಾ ವಿತರಣೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯವಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಎಂದರೆ — “ಇಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಮಹಿಳಾ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ತರಲಿವೆಯೇ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಯಮ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.</p><p><strong>ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದ ಅನುಭವ</strong></p><p>ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯಂತೂ ಈ ನೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಂಡಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂಕಿ‑ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14% ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳ ಸೂಚನೆ — ಒಂದೆಡೆ ಮಹಿಳೆಯರು ರಜೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕ ದೊಡ್ಡ ಅಡೆತಡೆಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು</strong></p><p>ಬಸ್ಸು ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೇಖಾ ಬೆಳಗಿನ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ಬದಲಿ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆ ನೀತಿ ಅವಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಸಹಜತೆಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. ಒಬ್ಬರು ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ. “ನಾನು ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೇ?” ಎಂಬ ಅಪರಾಧಬೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ರೇಖಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಆರೋಗ್ಯವಾದರೂ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ</strong></p><p>ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ನೀತಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯದ್ದು. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತು ಅಥವಾ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರದ ನೋವು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ರಜೆ ಲಭ್ಯತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿಯ ಜಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆ, ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸಮರ್ಪಕತೆ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಾಗದದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಪಡೆಯದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ, ಈ ನೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಅತೀ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಜಾಗತಿಕ ಚಿತ್ರ: ಪಾಠಗಳು ಏನು?</strong></p><p>ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ 1947ರಿಂದಲೇ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಶೇ.1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಕಾರಣ ಸರಳ — ಸಾಮಾಜಿಕ ತಗ್ಗುಭಾವನೆ ಮತ್ತು “ದುರ್ಬಲರು” ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ.</p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆ ಇದ್ದರೂ, ಅದು ಬಹುತೇಕ ಪಾವತಿಸದ ರಜೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೇನ್ನಂತಹ ಯೂರೋಪಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗದಾರರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ಭೇದಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ – ಕಾನೂನು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗದು; ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಮುಂದಿನ ದಾರಿ</strong></p><p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆ ನೀತಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆ. ಇದು ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು “ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯ” ಎಂಬ ಅಜ್ಞಾತದಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದು ಜಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ —</p><p>ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದ ಸಂವೇದನೆ</p><p>ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ</p><p>ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆ</p><p>ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆ ಮಹಿಳೆಯರ “ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ” ಅಲ್ಲ; ಅದು ಮಾನವೀಯ ಅಗತ್ಯ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಮಾಜವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೋ, ಅದೇ ಈ ನೀತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.</p><p><strong>ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆ ನೀತಿಗೆ ವಿರೋಧ: ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವಿರೋಧಿಗಳು?</strong></p><p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಸಿಕ ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆ ನೀತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಈ ವಿರೋಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗದಾರರು, ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, “ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು” ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಿವೆ.</p><p><strong>1. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗುವ ಭಯ</strong></p><p>ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ವಾದವೆಂದರೆ – ಈ ರಜೆ ನಿಯಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನೇ ಹಿನ್ನಡೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಕಡ್ಡಾಯ ಪಾವತಿ ರಜೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ “ಪುರುಷರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ” ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ಭೇದಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p>ಈ ವಾದವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು “ಕಾನೂನಿನ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>2. ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ</strong></p><p>ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ‑ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂದರೆ – ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ರಜೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ತರಬಹುದು.</p><p>“ಒಂದು ದಿನ ರಜೆ ತೋರಿದರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಲೈನ್ ಲೀಡರ್ ಶಬಾನಾ ತನ್ನ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಳು. 40 ಮಹಿಳೆಯರ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ನಾಲ್ವರು ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆ ಕೇಳಿದರು. ಉತ್ಪಾದನಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಬಾನಾ ಮಹಿಳೆಯೇ, ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಅವಳ ಧ್ವನಿ ಕಠಿಣವಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ನೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವಳಿಗಿತ್ತು; ಆದರೆ ಅದರ ಜಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ.</p><p>ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಒಂದೇ ದಿನ ಅನೇಕರ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಉಂಟಾದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುರಿಗಳು ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>3. ‘ದುರ್ಬಲ’ರೆಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಅಪಾಯ</strong></p><p>ಕೆಲವು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕು ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಜ್ಞರು ಸಹ ಈ ನೀತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಾದವೆಂದರೆ — ಈ ನೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ “ವಿಶೇಷ” ಅಥವಾ “ದುರ್ಬಲ” ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.</p><p>ಜಾಗತಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನ, ಜಪಾನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 1947ರಿಂದ ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆ ಇದ್ದರೂ, ಕೇವಲ 0.9% ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ — ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ “ವಿಶೇಷ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆದವರು” ಎನ್ನುವ ಲೇಬಲ್ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ.</p><p><strong>4. ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ</strong></p><p>ವಿರೋಧಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಾದ —ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ರಜೆ ನೀಡುವುದು ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬುದು.</p><p>ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕೆಲ ಎಚ್ಆರ್ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ, ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ರಜೆಯನ್ನು ಇತರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಳಗಿನ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>5. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು</strong></p><p>ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವೂ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಲ ಉದ್ಯಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಶಾಸನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡದೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಕಡ್ಡಾಯ ರಜೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಎತ್ತಿವೆ.</p><p>ಅವರ ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು “executive over reach” ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ</strong></p><p>ವಿರೋಧಿಗಳು ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಒತ್ತಾಯ ಏನೆಂದರೆ —</p><p>ಆರೋಗ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ಭೇದಭಾವ ಹುಟ್ಟಬಾರದು.</p><p>ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕಾಪಾಡಬೇಕು.</p><p>ಕಾನೂನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದ ಮನೋಭಾವ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು.</p><p>ಅಂದರೆ, ನೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯದು — ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗಮನಿಸದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶವೇ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ವಿರೋಧಿಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p><p>ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲು ರಜೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ.</p><p>ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಶೌಚಾಲಯಗಳು.</p><p>ಉಚಿತ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.</p><p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿರಾಮಗಳು - ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸ್ಥಳ.</p><p>ವರ್ಕ್‑ ಫ್ರಂ ‑ಹೋಮ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನಿಂತು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೀಡುವುದೂ<br>ಸಹಕಾರಿ.</p><p>ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡುವ ನೀತಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ<br>ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>