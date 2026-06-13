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ಸ್ಪಂದನ ಅಂಕಣ: ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು, ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ?

ಡಾ.ವೀಣಾ ಎಸ್‌ ಭಟ್ಟ‌
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 4:13 IST
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ಪ್ರ

ನಾನೀಗ ಐದು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಮಾತ್ರೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ನಿತ್ಯ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ? - ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ, ಸಾಗರ

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Health

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