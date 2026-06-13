ಶನಿವಾರ, 13 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homemiscellaneouswomen

ಫೇಕ್‌ ಸಂಬಂಧ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ!

ಅಕ್ಷರ ದಾಮ್ಲೆ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 3:20 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Marriage

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT