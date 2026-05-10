ಅಮ್ಮನಿಗೊಂದು ಪತ್ರ: ‘ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಾದವಳು ನೀನೆ ಅಮ್ಮ’

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮ್ಮನಿಗೆ....

ನಿನ್ನ ಮಗ ವಿವಾನ್ ಮಂಚಾಲೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಮ್ಮಾ...

ಅಮ್ಮಾ,

ಈ ಪತ್ರ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ…

ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗ, ಪ್ರೀತಿ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಇಂದು ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ, ನಿನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಹನೆ ಇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವೂ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ.

ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ಅಮ್ಮಾ…

ನನ್ನ ಮೊದಲ ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ KSAYAS (ಗುರುಕುಲಂ ಸಾಗರ – 2025). ಅದು ನನಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಅದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ನನಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ನಾನು 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಾಗ, ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟವಳು ನೀನೇ ಅಮ್ಮಾ.

WFFYS ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಾಳಜಿ, ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ — ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. ಅನೇಕ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ನಾನು 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನಂತರ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ, ನಾನು, ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಹೊರಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮಯ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನಿನ್ನ ಕನಸಿನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಫಲವಾಗಿಯೇ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ನನಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಪತ್ರ ಬಂದಾಗ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, 'ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ' ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಮಲೇಶಿಯಾ ಯೋಗ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಅದು ನನ್ನ ಗೆಲುವಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಶ್ರಮದ ಗೆಲುವು ಅನಿಸಿತು. 2026ರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯೋಗದ ಭಂಗಿಯ ಚಿತ್ರ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

ಅಬಾಕಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೂ, 'ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲೇಬೇಕು' ಎಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು, ತುಂಬ ಸಹನೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಬೇಸರ ಮಾಡ