ಪುಟ್ಟ ತಾಯಂದಿರ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಟ: ಇದು ಬಾಲಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಮೌನ ಯಾನ

<p>ತಿಂದುಂಡು, ಆಡಿ- ನಲಿದು, ಓದಿ- ತಿಳಿದು ನಾಳಿನ ಚಂದ ಬದುಕಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು... ಬೇಡದ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿ ಹೆಣಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೆತ್ತವರನ್ನೂ ಗೋಳಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಗು ಗರ್ಭಧರಿಸುವುದೆಂದರೆ ಎಂಥವರಿಗೂ ಕ್ಷಣ ದಿಗಿಲು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸಂಗತಿ. ಪೋಷಕರಂತೂ ನಿಂತ ನೆಲವೇ ಕುಸಿದಂತೆ ನಡುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಶಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೊ, ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದೂರುವುದೊ, ಒಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಳಿಯುವುದೊ ಅರ್ಥವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯದು.</p><p>ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿ ಬಿಡುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಲ್ಲ. ಒತ್ತಾಯದಿಂದಲೋ-ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದಲೋ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನಡೆದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಅವಳ ಮನಸು, ದೇಹ, ವರ್ತನೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಅನುಬಂಧ- ಅನುಸಂಧಾನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಲು ಶುರುವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಗುರುತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ- ಗಮನಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜ್ವಲಂತ ವಾಸ್ತವ.</p><p>ಇದು ಎಲ್ಲೊ ಒಂದು ಕಡೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು, ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಆತಂಕದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಆತಂಕಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮನಕಲಕುವ ವಾಸ್ತವ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ, ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತಷ್ಟೇ ಆವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಟುಸತ್ಯ.</p><p>ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 2.1 ಕೋಟಿ ಬಾಲಕಿಯರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನೇದಿನೇ ಆತಂಕಕಾರಿ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪ್ರಕಾರ (RCH) ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ 8, 891 ಬಾಲಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ದಾಖಲಾಗದೇ ಉಳಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಷ್ಟೋ...</p><p>ದೇಹ- ಮನಸು- ಸಂಬಂಧಗಳ ಅರ್ಥ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಂತಹ ಭಾರಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದುವರಿದ, ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದೇ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಸ್ನೇಹ-ಸಲುಗೆ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಆನ್ಲೈನ್ ಶೋಷಣೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಭಾವ, ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಒಂಟಿತನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಾಯ್ತನ ಹೊರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು.</p><p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ವೈದ್ಯರು, ಮನೋವೈದ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದರಿಂದ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆನ್ನುವ ಕಳವಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಸಂಕಟದ ಹಿಂದಿನ ಕಟುಸತ್ಯಗಳು</strong></p><p>ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಲಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವೇ ಮುಖ್ಯ ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>‘ಇತ್ತೀಚಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಬಾಲಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಅನೇಕ ಬಾಹ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವು ಇಡುವ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಅಪಾಯಗಳೆಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪೋಷಕರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಾನೂನು ಬಿಗಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಕವಿತಾ ರತ್ನ.</p><p>ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:</p><p>ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ</p><p>ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಮೋಸ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆ</p><p>ಸ್ನೇಹಿತರ ಒತ್ತಡ (Peer Pressure)</p><p>ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯಗಳ (Pornography) ಪ್ರಭಾವ</p><p>ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಹದಿಹರೆಯದ ಸಂಬಂಧಗಳು</p><p>ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅವಲಂಬನೆ</p><p>ಪೋಷಕರ ಸಮರ್ಪಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕೊರತೆ</p><p>ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಾವ</p><p><strong>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವ</strong></p><p>ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಭಾವವು ಮಕ್ಕಳ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವಯಸ್ಕರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ (Adult Content) ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೀಲ್ಸ್, ಚಾಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳು ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಬಗೆಗೂ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಅಮ್ಮ-ಅಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ದುಡಿಯುವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯವನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೋಕವೇ ಅತ್ಯಾಪ್ತ. ಒಂಟಿತನದ ಬೇಗೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಮಾನ್ಯತೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಪಾಯಕರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p><p><strong>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣವಿರಲಿ</strong></p><p>‘ಮಕ್ಕಳು ತಮಗೆ ಸಿಗುವ ಏಕಾಂಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ, ಫಲಪ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪೋಷಕರು ನೀಡಬೇಕು. ಸಮಯ ಕೊಡಲು ಆಗದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಆಶಾ ಎಚ್.ಎನ್.</p><p>‘ಹದಿಹರೆಯದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದುದು ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆತಂಕ. ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ, ಬಳಕೆಗೆ ಒಳಗಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿತ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಾದರೆ ಇದರ ತೀವ್ರತೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕ. ಖಿನ್ನತೆ, ಭಯ, ಆತಂಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕ, ಶಾಲೆ ತೊರೆಯುವಿಕೆ, ಕುಟುಂಬದ ನಿರಾಕರಣೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅವಲಂಬನೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂತಹ ಬಾಲಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p><p>ಅರಿವೇ ಮೂಡದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದ ತೀರ್ಪು, ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವಮಾನ ಭಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು, ಗದರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬಲವಂತದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಗಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.</p><p>ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ಅನೇಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಡೆ-ತಡೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಹದಿಹರೆಯದ ತಾಯಂದಿರು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾವನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿತನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ನಿರಾಶೆ, ಆತ್ಮನಿಂದನೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪುವುದಿದೆ. ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಜುಗರದ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲ ದೊರಕುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಸಾಕಿನ್ನು ಈ ಮೌನ</strong></p><p>ಈಗಿದು ಮೌನ ಮುರಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಈಗಲೂ ಮೌನದ ಮೊರೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಕುಟುಂಬಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಸಮಾಜ ಈ ಮೌನ ಸಂಕಟವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ – ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಸಮಗ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ (Sex Education) ಭಾರತದಂತಹ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನಿಷಿದ್ಧ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ, ಋತುಚಕ್ರ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಒಪ್ಪಿತ (Consent) ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಂದಿಗೂ ಪೋಷಕರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸೌಕರ್ಯದ ಕಾರಣ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕೊರತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳತ್ತ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>(ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಕರ ನುಡಿಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕುತೂಹಲಕರ ಕತೆ–ಕಾದಂಬರಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಧಾ ಓದಿ)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>