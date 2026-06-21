ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ಸಮುದಾಯಕ್ಕಿರುವ ಭಯವೇನು?

<p>‘ನಡುವೆ ಸುಳಿವ ಆತ್ಮ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣೂ ಅಲ್ಲ’ ಆದರೆ ಲಿಂಗ ಭಿನ್ನ ಭಾವ ಬಯಕೆ ಹೊತ್ತವರ ಬಾಳಂತೂ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸುಳಿಯದಂತೆ ಒದ್ದಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮನೋ ಬೇಗುದಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ‘ನನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು’ ಎನ್ನುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಬನಿ ಹನಿಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯ. ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅವರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ನೋವು.</p><p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನೂತನ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಲಿಂಗತ್ವ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾನೂನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ತಂದು ಸಮುದಾಯದ ವೈವಿಧ್ಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕುರೂಪಗೊಳಿಸಿದೆ. ಲಿಂಗತ್ವ ಗುರುತಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವುದು ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಈ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NALSA) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ ಕಾನೂನು ಸಮರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲಿಂಗತ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದದ್ದು, ಘನತೆಯ ಬದಕಿನ ಆಯ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪನ್ನು 2014ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2019ರ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಜೆಂಡರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಆ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿರುವ 2026ರ ಹೊಸ ಕಾಯಿದೆ ಅವರ ಬದುಕು ಸುಧಾರಿಸುವ ಬದಲು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕೂಗಿನ ಹಿಂದಿನ ನೂರಾರು ಭಾವಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ</p>.<h2><strong>‘ಮೇಲ್ನೋಟದ ನಿರ್ಧಾರ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ</strong></h2><p>-ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಕೀಲರು</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ, 2026 ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಗುರುತು, ಮಾನವ ಗೌರವ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಸ್ತೃತ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆಯು 2019ರ ಮೂಲ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಗುರುತಿನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ.<br>ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ, ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಯುವುದು, ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಲವಂತದ ಶಾರೀರಿಕ ಹಾನಿ, ಬಲವಂತದ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿತ ಶೋಷಣೆಗಳಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಲಿಂಗ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುವ ತತ್ವದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ NALSA v. Union of India ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾದ ಸ್ವಯಂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿನ ಸಾರಾಂಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆ, ಆತ್ಮಗೌರವ ಮತ್ತು ದೇಹ-ಗುರುತಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ K.S. Puttaswamy v. Union of India ತತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ವಿಧಾನವು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p>ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪುರುಷರು, ನಾನ್– ಬೈನರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಹೊರಗಿನ ಹಲವು ಲಿಂಗ ಗುರುತು ಹೊಂದಿದವರು ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕಾನೂನು, ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ವರ್ಗಗಳನ್ನೇ ಹೊರಗಿಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಮಾನತೆ ತತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಲಂ 14, 19(1)(a) ಹಾಗೂ 21ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸ್ವಯಂ-ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತತ್ವವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಮಾದರಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾನೂನು ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವೇ ಸರಿ; ಆದರೆ ಆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮ್ಮತವಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನವೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬಾರದು. ಕಾನೂನಿನ ನಿಜವಾದ ಗುರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವಲ್ಲ, ಗುರುತಿನ ಮಾನ್ಯತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿರಬೇಕು.</p><p>ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಪರಿಣಾಮ prospective ಆಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ retrospective ಪರಿಣಾಮವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದೇ, ಹಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬಹುದು? ಈಗಾಗಲೇ ಸಂವಿಧಾನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳೂ ಕಾನೂನು ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಜೊತೆ ವಿಸ್ತೃತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಆಡಳಿತದ ನಿಲುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸದೇ, ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಘನತೆಯುತ ಬದುಕಿನ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ; ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ, 2026 ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಅದರ ಜಾರಿತಂತ್ರ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ – ಈ ಮೂರೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾನವನ ಗೌರವ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p><p>ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಲಿಂಗ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ‘ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ’ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಇದು ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ, ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸಮರ್ಪಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ, ಅದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಮತೋಲನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯ.</p>.<h2><strong>‘ಹದಿನಾರರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ</strong></h2><p>-ಕೃಷ್ಟಿ ರಾಜ್, ಪತ್ರಕರ್ತ, ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತ ಪುರುಷ</p><p>ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆನ್ ಎಲ್ಜಿಬಿಟಿ ಕ್ವೀರ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. 2004ರಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಗಂಡಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾನೂನಿಗೂ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾನೂನಿಗೂ ತುಂಬ ಅಂತರವಿದೆ. ಯೌವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹುಡುಗಿ, ಭಾವನೆ ಹುಡುಗನಂತೆ. ನನ್ನ ದೇಹ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಸಮಾಜ ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನ ಅನುಭವ ಬಯಸಿ ಬೆಳೆದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಬಂಧ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪರಿಹಾರ ಮದುವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಗನ ಹುಡುಕಾಟವೂ ನಡೆಯಿತು. ಮಂತ್ರ–ಯಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯಿತು. ಮಾನಸಿಕ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಯಾವುದೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯವರ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ವಿಫಲವಾದವು. ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಗ 16ರ ಹರೆಯ, ಈಗ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಹುಡುಗನಂತೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ.</p><p>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಂಡುಬೀರಿ ಎಂದು ಆಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ಹೇರ್ಕಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಶಾಲೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸ್ಕರ್ಟ್, ಒಳಗೆ ಜೇಬಿರುವ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಟವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 16 ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ನಾನು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪುರುಷರಂತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹಟ ಹಿಡಿದೆ. 18 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ತನಕ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆಚೆ ಓಡಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ.</p><p>ಆಗ ಒರಟಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪ್ಪ–ಅಮ್ಮ ತೋರಿಸಿದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಲವಂತದ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದರು. ಎರಡು ವರ್ಷ ಪೋಷಕರ ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ರೀತಿಯೇ ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದು ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪರ ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಆಯಿತು. ನಮಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ.</p><p>2014ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗಲ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ (NALSA) ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ, ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಹಕ್ಕಾಯಿತು. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಐಚ್ಛಿಕ ಎನ್ನುವ ನಿಯಮವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿತ್ತು. ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2019ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನೋಟರಿಯಿಂದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ವಿಳಾಸ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಲಿಂಗತ್ವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತನೆ ವಿವರ, ಸರ್ಜರಿ, ಹಾರ್ಮೋನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತ ಮಹಿಳೆ/ಪುರುಷ ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಗುರುತಿನ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ 2026 ಕಾನೂನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಿದೆ.</p><p>ಜೋಗಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹೊರುವ ಆರಾಧಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಅರ್ವಾನಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಆ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿನ್ನರು–ಹಿಜ್ರಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಉತ್ತರ ಭಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಳಾಡಿ, ಮಂಗಳಮುಖಿ, ಕೋಥಿ ಹೀಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಲವೇ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ಲಿಂಗಿ (ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಎರಡು ಲಿಂಗದ ಗುರುತು) ಹಾರ್ಮೋನು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಗಂಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿರುವ ನಾನು ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಮಂಗಳಮುಖಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಹಿಳೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ಎಂದೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ 2017 ಕಾಯಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಆ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಆರು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರ <br>ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>ಪ್ರಚೋದನೆ ಎಂಬ ಭೂತ</strong></p><p>ಪುರುಷನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ‘ಸುಧಾ’ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಈ ದನಿ ಯಾರಿಗೋ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಲಿಂಗದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಿದವವರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾರೆ. ನಾನೇ 16 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹುಡುಗನಂತೆ ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಇತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಹೊರತು ಸಮಾಜದ್ದಲ್ಲ. ಮೂಗು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸುವುದು, ತುಟಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ನನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು. ನನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಡ್ರೆಸ್, ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಭೀತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾನೂನಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ನಾನೂ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಲಿಂಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಯ್ದೆ ರೂಪಿಸಿ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನ ಬೇಡ. ಬಲವಂತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಮಗೆ ಇದೆ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡುವುತ್ತಿದೆ. ‘ಆಯುಷ್ಮಾನ್’ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಅದರ ಅಡಿ ಸರ್ಜರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವರಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. ‘ಗರಿಮಾ ನೆಲೆ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಇಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ಕಟ್ಟಳೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿದೆ? NALSA ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತನೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ. ಲಿಂಗತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಹೊಸ ಕಾನೂನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ ಎದುರು ಹಾಜರಾಗಲು ಏಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಲಿಂಗತ್ವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಂಡಳಿ ರದ್ದಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳಂತೆ ನೋಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್, ಕಂದಾಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಶವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಏಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬೇರೆ ಸರ್ಜರಿಯಂತೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ.</p>. <h2>‘ನೊಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಬರೆ</h2><p><strong>-ಚಾಂದಿನಿ, ಲೇಖಕಿ, ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತ ಮಹಿಳೆ</strong></p><p>ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವೂ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವೂ ಬದುಕಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಈಗಿಲ್ಲ. ಘನತೆ, ಗೌರವದ ಬದುಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು 2026ರ ಕಾನೂನು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿದೆ. ನಾವು ಕಂಡ ಕನಸುಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೈಗೂಡಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಸಂಘಟಿತರಾಗುವ, ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶ ನಮಗಿತ್ತು. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೇಶ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡೆಂಟಿಗಳು ಇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಜ್ರಾ ಅರವಣಿ, ಕಿನ್ನರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸದೇ ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ವಂಚನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗೇ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ನೊಂದ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒಳದನಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಬದುಕುವ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದು ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು. 2019ರ ಕಾಯ್ದೆ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದ ಮೇಲೆ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಲಿಂಗತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೆ ಏಕಾಏಕಿ ನಿಯಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ ಎದುರು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದೆ. ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಳಂಕಿತರು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ‘ನಮ್ಮ ಲಿಂಗ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು’ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಗುರುತಿಸುವುದು ಲಿಂಗ ಪ್ರಭುತ್ವದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.</p><p>ನನ್ನನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮಹಿಳೆ ಎಂದೇ ಇವೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಬಯಕೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ದೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ದೈಹಿಕ ಚಹರೆಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸುವ ವೈದ್ಯರು ಲಿಂಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಗಂಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನನ್ನಂತಹ ಹೆಣ್ತನದ ಬಾಳಿಗೆ, ಭಾವನೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕನಸಿರುವ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರುವುದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಒಂದೇ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಒಪ್ಪದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ</p><p>ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಸರ್ಕಾರವೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒತ್ತುಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ದೈವಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p>ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಈಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಭೂಪಾಲ್, ದೆಹಲಿ, ಸಿಮ್ಲಾ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯ ಜೊತೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ. ‘ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಡಿನ ಕಾವು’ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ‘ತಲ್ಕಿ’ ಮತ್ತು ‘ಕಳೆದು ಹೋದ ಹಾಡು’ ನಾಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಕಲಾವಿದರೇ ನನ್ನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ತಲ್ಕಿ’ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷ ಅಡುಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರು. ಭಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗುವುದೇ ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಚಾಂದಿನಿ ಫೌಂಡೇಷನ್’ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪೋಷಿಸುವ ಅವರ ಕಲೆ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿವಿಯ ಪದವಿ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಕವಿತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>(ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಕರ ನುಡಿಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕುತೂಹಲಕರ ಕತೆ–ಕಾದಂಬರಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಧಾ ಓದಿ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>