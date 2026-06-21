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ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ಸಮುದಾಯಕ್ಕಿರುವ ಭಯವೇನು?

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೆ ತೊಗರ್ಸಿ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 11:29 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 11:29 IST
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