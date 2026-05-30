ಭಾವಯಾನ: ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ನನ್ನೊಳಗೆ?

<p>ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಓಡಿಬಂದು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದರು. ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ನೆನೆದು ಗೆಲುವಿನ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಟ್ಟರು. ನನ್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ ನಗೆಬೀರಿ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಕುಳಿತರು.</p>.<p>ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಮಾತು ಶುರುವಾಗುವುದೇ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸವಾಲನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಹಸದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲವೇ?!</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಅವರ ಓದು, ಅಡುಗೆ, ಮನೆವಾಳ್ತೆ, ಓರಣವಾಗಿಡುವಿಕೆ, ಪತಿಯಿಂದ ಚೂರು ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ನೆಂಟರಿಷ್ಟರ ಮನೆಗಳ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಿಭಾಯಿಸುವಿಕೆ... ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಧುತ್ತನೆ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರುವ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಮನೋಭಾವದೆದುರು ಮನಸ್ಸು ಪೆಚ್ಚಾಗುವುದು... ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಗೋಳನ್ನೇ ಹೊಸದೆಂಬಂತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೊರಟಿದ್ದೆವು.</p>.<p>ಹಾಗೇ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ‘ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಇದೊಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದುದು ಋತುಬಂಧ ಅಥವಾ ಮೆನೊಪಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಋತುಚಕ್ರ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ತೆರನಾದ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು, ಬಣ್ಣಗೆಟ್ಟ ಕೂದಲಿಗೆ ಡೈ ಹಾಕಲು ಬೇಸರ, ಮಾಸಿದ ಬ್ಯಾಗ್ ಬದಲಿಸಲು ಸೋಂಬೇರಿತನ, ಸೀರೆಯ ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲೂ ನಿರಾಸಕ್ತಿ, ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್, ಹೇರ್ ಥಿನ್...</p>.<p>ಯಾಕಮ್ಮ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ರೇಗಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ನುವ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಕೂಗಾಟಕ್ಕೆ ರೋಸಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಕಾಶ ನೋಡುವ ಪತಿರಾಯರು, ದಿನವಿಡೀ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ದೇಹ ದಂಡಿಸಿದರೂ ಏಕಾಏಕಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ದೇಹದ ತೂಕ, ಜೊತೆಗೆ ಕೀಲುನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಆಯಾಸ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ...</p>.<p>‘ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗದ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಅರಿವಿನಿಂದ ನನಗೆ ನಾನೇ ಅಪರಿಚಿತಳೆಂಬಂತೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಗೆ ಹೊಲಿಸಿದ ಮಟ್ಟಸವೆನಿಸುವ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದಾಗಲೂ ಒಂದೆಡೆ ಎಳೆದಂತೆ, ಒಂದೆಡೆ ಸಡಿಲವಾದಂತೆ, ಒಂದೆಡೆ ಅತಿ ಬಿಗಿಯಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹಾಗೇನೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ’. ಅವರು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರ ಶುರುವಾದಾಗಲೂ ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲುವ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲೂ ‘ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ನನ್ನೊಳಗೆ’ ಎಂಬ ಆತಂಕ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಬಿಟ್ಟೇನೆಂದರೂ ಬಿಡಲಾರದ್ದದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟರು. ‘ದಿನನಿತ್ಯದ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಹನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸವಾಲೆಸೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅವಧಿ. ಒಂದಷ್ಟು ತ್ಯಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಅವಳು. ಆದರೆ ಪ್ರಿ – ಮೆನೊಪಾಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ನಿಶ್ಶಕ್ತಿ, ಥೈರಾಯಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಧುಮೇಹ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟು, ಗೊಂದಲ, ಮರೆವು, ಖಿನ್ನತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಲ್ಲಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ’.</p>.<p>‘ಕ್ರಮಬದ್ಧ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಥೆರಪಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಗೋಜಲಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂತು. ಅವರಿಗೆ ‘ಟೇಕ್ ಕೇರ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೆಳಗಿಳಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-51-919791479</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>