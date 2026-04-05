ಜಿರಳೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಚಿಂತೆಬಿಡಿ, ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದಲೆ ಹೀಗೆ ಓಡಿಸಿ

ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಜಿರಳೆಗಳು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಮನೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಔಷಧಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹದು. ಹಾಗಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳ ಬದಲು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದಲೆ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಓಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವಂತಹ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಬಳಸಿ ಜಿರಳೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಎರಡನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಜಿರಳೆಗಳು ಬರುವ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ. ಸಕ್ಕರೆಯ ಸಿಹಿಗೆ ಜಿರಳೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಬೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ

ಬೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಬೊರಾಕ್ಸ್ ತಂದು ಬೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಬೇವಿನ ಎಲೆ

ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಕಹಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಿರಳೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಂಜಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಕುದಿಸಿ, ಅದರ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜತೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು.

ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ

ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ, ಪುದೀನ ಎಣ್ಣೆ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಜಿರಳೆಗಳು ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ, ಜಿರಳೆಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪುದೀನಾ ವಾಸನೆಗೆ ಜಿರಳೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಲವಂಗದ ನೀರು

ಲವಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಜಿರಳೆ ಬರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನೀರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು.

ಜಿರಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.