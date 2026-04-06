ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.</p><p><strong>ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್</strong></p><p>ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಮೊದಲು ಪಾಲಿಸಿರಿ. ಬಳಿಕ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.</p><p><strong>ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ</strong></p><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಆಹಾರ ತರಕಾರಿ ಹಿಡಲು ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಐಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರ ತೆಗೆಯಿರಿ. </p><p>ಬಳಿಕ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರಿ. ( ಹೆಚ್ಚು ತಣ್ಣಗಿರುವ ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ, ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ)</p><p><strong>ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್</strong></p><p>ಬಿಸಿನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೃದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣದ ನೀರಿನಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಜತೆಗೆ ವಾಸನೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.</p><p><strong>ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಚಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ</strong></p><p>ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಬ್ಬರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿರಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತವೆ.</p><h2><strong>ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? </strong></h2><p>ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿಪುಡಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಿಂಬೆಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಲಗಿಸಬಹುದು.</p><p><strong>ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿರಿ</strong></p><ul><li><p>ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಐಸ್ ಅನ್ನು ಕೆರೆಯಬೇಡಿ.</p></li><li><p>ಕನಿಷ್ಠ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.</p></li><li><p>ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗೆ ಆಹಾರ ಇಡುವಾಗ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p></li><li><p>ವಾಸನೆ ಹರಡಬಲ್ಲ, ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಸಬೇಡಿ.</p></li></ul>