‘ಕಾಲಾ’ ಬಿಡುಗಡೆ: ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ

ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ: ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಅಭಿನಯದ ‘ಕಾಲಾ’ ಚಿತ್ರ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಕಾಲಾ’ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನಜಾವ 4ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರೋಹಿಣಿ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ‘ಕಾರ್ನೆವಾಲಾ ಸಿನಿಮಾಸ್‌’ ಮುಂಭಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ವಿರೋಧ ವಿದ್ದುದರಿಂದ ಈ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ‘ಕಾಲಾ’ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಫಕಲಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

‘ಕಾಲಾ’ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ ‘ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ‘ಕಾಲಾ’ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

Fans of Rajinikanth gather in large numbers to see his latest movie 'Kaala' in #Chennai's Rohini Theatre. The first show of the movie will start at 4 am. pic.twitter.com/WfZm3Womwk



— ANI (@ANI) June 6, 2018