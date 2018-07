ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಸೋನಂ ಕಫೂರ್‌ ಅವರು ಶನಿವಾರ 33ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 7ರಂದು ಸೋನಂ ಕಪೂರ್‌, ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್‌ ಅಹುಜ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ...

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್‌

ಸೋನಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾ ನಾಯಕಿ!

ಟ್ರೋಲ್‌ ಆಯಿತು ಸೋನಂ ಹೆಸರು

*

*

Happy birthday to the most gorgeous and stylish Sonam May this year brings to you more happiness ,success and love ... #HappyBirthdaySonamKapoor pic.twitter.com/ivsRnRiXkg — Nadine Kat (@NadineKat1) June 8, 2018

*

Wishing the fashion icon of Indian cinema and the very talented actress @sonamakapoor a very happy birthday #HappyBirthdaySonamKapoor pic.twitter.com/nLVvXIwQDV — CINEMAKARAN (@cinema_karan) June 9, 2018

*