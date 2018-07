ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೊರತೆ: ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು 6 ಕಿ.ಮೀ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು 6 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿನ ‘ಅನುಕು’ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿದಿರಿನ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಮೇಲುಹೊದಿಕೆ ಬಳಸಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

A pregnant woman was carried for 6 km with the help of bed sheets and bamboo sticks by residents of Anuku village in #Visakhapatnam, after 108 ambulance service couldn't reach her village due to lack of proper road connectivity #AdhraPradesh pic.twitter.com/pjhOENSzIS



