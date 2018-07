ಡಾ. ಕಫೀಲ್ ಖಾನ್ ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ; ಬಿಜೆಪಿ ನಡವಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿದ ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೇವಾನಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖಪುರ ಬಿಆರ್‌ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊರತೆಯಿಂದ 70 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿರುವ ಡಾ. ಕಫೀಲ್ ಖಾನ್ ಸಹೋದರ ಕಶೀಫ್ ಜಮೀಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಡಗಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಜಿಗ್ನೇಶ್‌ ಮೇವಾನಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ನಡವಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಟ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೇವಾನಿ, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ ಡಾ. ಕಫೀಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್‌ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ದಾಬೋಲ್ಕರ್, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ಪನ್ಸಾರೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಗತಿಪರರೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

This is the price you pay for being the brother of Dr. Kafeel who exposed Yogi gov. Your brother will be shot at, your mother Gauri Lankesh will be killed, your Professors Dabholkars, Kalburgis, Pansares will be killed. U bloody activist shut your mouth pic.twitter.com/rcCwRMJ86H

ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಡಾ. ಕಫೀಲ್ ಅವರು ಹಉಳೆಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಜೈಲುಪಾಲಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ ಅವರ ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಕ್ತಪಾತ, ಗುಂಡುಗಳು, ಹಿಂಸೆ, ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋದೀ ಜೀಯವರೇ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

The Dr. Kafeel who saved children when Yogi Aadityanath gov had no money to pay for oxygen. He was put behind bars. Now his brother is shot at. Thank you so much Modi ji for what your ' acche din ' are offering us -hate speeches, violence, bloodshed and bullets. https://t.co/UjLQ3rd7gK