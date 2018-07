ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೆಸ್ಟ್‌: ಅಫ್ಗನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಭಾರತ– ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

‘ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಭಾರತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿ’ ಎಂದು ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ರಾಜವರ್ಧನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ರಾಥೋಡ್‌​ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ‘ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಗಾನ್‌​ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧದ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಫ್ಗಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 33 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 190 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ(ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ 107, ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್‌ 69*, ಕೆ.ಎಲ್‌.ರಾಹುಲ್‌ 2*).

Take a look at the Playing XI for the two teams at #TheHistoricFirst.#INDvAFG pic.twitter.com/avZGnorq4n — BCCI (@BCCI) June 14, 2018

Minister of State, Sports and Youth Affairs Mr. @Ra_THORe along with Mr. Abdullah Abdullah (Chief Executive of the Islamic Republic of Afghanistan), greet the two teams ahead of the start of play in Bengaluru.#INDvAFG pic.twitter.com/HtXNTqmXnn — BCCI (@BCCI) June 14, 2018

