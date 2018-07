ಸಂಪಾದಕ ಬುಖಾರಿ ಹತ್ಯೆ: ಸಿ.ಸಿ ಟಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಶಂಕಿತರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ

ಶ್ರೀನಗರ: ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ‘ರೈಸಿಂಗ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್‌’ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ ಶುಜಾತ್ ಬುಖಾರಿ ಅವರನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಯೊಬ್ಬ ಗುರುವಾರ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವರ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿತರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರೆಸ್‌ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಜಾತ್‌ ಬುಖಾರಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ವೇಳೆ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ದಾಳಿಕೋರರ ಪತ್ತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ನೆರವು ಕೋರಿರುವ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು, ಸಿ.ಸಿ ಟಿ.ವಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ಬೈಕ್‌‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿರುವವ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಆ ಶಂಕಿತರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ..

Srinagar Police seeks help of the general public to identify the suspects involved in yesterday's terror attack in Press Colony that killed editor of Rising Kashmir newspaper Shujaat Bukhari. Police releases photographs of the suspect from CCTV footage #JammuAndKashmir pic.twitter.com/ggJhzH7IiJ — ANI (@ANI) June 14, 2018

ಇತ್ತ ಶುಜಾತ್ ಬುಖಾರಿ ಅವರ ಸಾವಿನಿಂದ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Jammu & Kashmir: Family and friends mourn the death of Rising Kashmir editor #ShujaatBhukhari, in Baramulla. He was shot dead by terrorists in Srinagar last night. pic.twitter.com/fZz9XSGXNE — ANI (@ANI) June 15, 2018

ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ನ ನಾಯಕ ಓಮರ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಪಾದಕ ಶುಜಾತ್‌ ಬುಖಾರಿ ಅವರ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿನ ನೀವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. Jammu & Kashmir: National Conference leader Omar Abdullah visits residence of Rising Kashmir editor #ShujaatBhukhari, in Baramulla, who was shot dead by terrorists in Srinagar last night. pic.twitter.com/32thNyOCq7 — ANI (@ANI) June 15, 2018

