ಈದ್ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರಾಜನಾಥ್, ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈದ್‌–ಉಲ್–ಫಿತ್ರ್‌ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಲ್‌.ಕೆ. ಅಡ್ವಾಣಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ ಜೋಷಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಧುರ್‌ ಬಂಡರ್ಕರ್‌ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಶಹನವಾಜ್‌ ಹುಸೇನ್‌ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮುಖ್ತಾರ್‌ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ನಖ್ವಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈದ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ತಾರ್‌ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ನಖ್ವಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಥ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್‌ ದೋವಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಧುರ್‌ ಬಂಡಾರ್ಕರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಶುಭ ಕೋರಿದ ರಾಜನಾಥ್‌

ಈದ್‌ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಾಜನಾಥ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪದೇ ಪದೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

I extend my wishes to everyone on the occasion of #Eid: Home Minister Rajnath Singh; on being asked about ceasefire violation by Pakistan he said, 'I will speak on it tomorrow.' pic.twitter.com/8H4GkxwKyY