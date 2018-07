ಉಗ್ರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ರಂಜಾನ್‌ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮೇ 17ರಿಂದ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿರುವ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಉಗ್ರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ತಡೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.

The Government of India decides not to extend the suspension of operations in J&K announced in the beginning of Ramazan. — HMO India (@HMOIndia) June 17, 2018

ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹ ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಯಮದಿಂದ ಇದ್ದವು. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವೂ ಸೇರಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಯೋಧ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರೆ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

This decision has been widely appreciated by the people all over the country, including J&K, and has brought relief to the common citizens. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 17, 2018

It was expected that everyone will cooperate in ensuring the success of this initiative. While the Security Forces have displayed exemplary restraint during this period, the terrorists have continued with their attacks, on civilians and SFs, resulting in deaths and injuries. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 17, 2018

‘ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ದಾಳಿ, ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಹತ್ಯೆ ತಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.