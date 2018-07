ಮಾಸ್ಕೊ: 21ನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್‍ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಎಲ್ಶೆನಾವಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಿಯರ್ ಕಂಪೆನಿಯಾದ ಬಡ್‍ವೈಜರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಟೀಂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಹಾಬ್ ಲೆಹತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

NO TO ALCOHOL!!! Total respect for @ElShenawy the @Pharaohs Egyptian team goalkeeper for saying No to #Budweiser sponsor of Fifa World Cup man of the match Award. #AlcoholKills pic.twitter.com/s9E4NP1gSk

— MDL SHOW (@_MohamedDiallo) June 16, 2018